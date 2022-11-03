《思前想後－郭思治》大市漸脫反覆尋底弱態，或可作較明顯抽升

《思前想後》大市已開始踏進１１月份，從走勢上看，大市似漸擺脫反覆續尋底之弱態，而

恒指亦伺機重越１５０００點，當然，目前只是１１月份之初旬，暫當不能斷定大市之形態是先

高或是先低，但從目前之市況看，大市在技術超賣下，確有機會稍作回升，故在１１月份上旬，

只要沽壓能略為收斂，而買盤又稍作主動，大市該可初呈先低後高之形態，即使大市暫未能作較

明顯之抽升，但至低限度，大市暫可擺脫不斷尋底之弱態，此點對一眾持貨在手的投資者而言，

已可帶來一定回穩憧憬。



＊已滿足中期跌浪所需，可伺機上試２０天線＊



大市自６月２８日高位２２４４９點開始之中期跌浪，至１０月３１日低位１４５９７點止

計，經過逾１６周之反覆回落後，大市累積之跌幅已達７８５２點，論幅度已不算小，該已可滿

足一個中期跌浪之所需，加上１６周之下跌亦該可滿足運行周期之所需，故只要沽壓能略為收斂

，而買盤態度又稍為主動，大市該可作較明顯之抽升，並有機會漸發展成一個較明顯之反彈，而

首個上望目標該為１０天線（約在１５４１９點左近）及２０天線（約在１６１８５點左近）。

直到目前一刻止計，移動線之排列暫仍屬倒序模式，由上而下為２５０天線（約在

２１３３８點左近），１００天線（約在１９２６０點左近），５０天線（約在１７７５１點左

近），２０天線（約在１６１８５點左近）及１０天線（約在１５４１９點左近），而恒指暫仍

反覆於上述５組平均移動線之下，論形態，技術上當屬一個標準的跌浪模式，但需留意，只要恒

指能成功重越１０天線（約在１５４１９點左近）並穩守其上，則其時大市該已初呈真正的回穩

訊號，而只要動力配合，恒指該可伺機再上試２０天線（約在１６１８５點左近）。



＊中移動息高估值吸引，匯控受惠息差擴闊＊



中移動（００９４１）月來已回落不少，該可伺低作適量吸納，中移動目前之市盈率僅

６﹒５倍，而息率則達９﹒７厘，論估值實不算高，屬進可攻退可守，一旦轉勇，中移動該可重

越５０元，繼而再伺機上試５２元，短炒部署只要先設止蝕在４６元，承擔風險該有限，另匯控

（００００５）已整固於４０元左近多時，目前利息仍在上調中，息差擴闊該有利匯控的利息收

入持續上升，加上有約５﹒２厘的股息，該可適量吸納作中線部署，而匯控的首個上望目標在

４４﹒５０元左近（約在５０天線左近），在市況不明下，任何投資該先看基本面，然後才量力

而為。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



