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03/11/2022 09:51

《輪證高清－孫明哲》Ａ股低位反彈，部署時需重新審視產品條款

　　《輪證高清》日前公布的中國１０月份ＰＭＩ數據勝市場預期，加上市場憧憬內地評估防疫
政策，Ａ股踏入１１月份明顯反彈，上證指數及滬深３００指數過去兩日累積上升近５％，而
ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數更上升超過５％，吸引投資者留意相關認股證。現時部署
ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數宜重新審視產品條款，挑選合適現時市況的選擇。
　　由於Ａ股經過１０月份下跌之後，早前活躍的認購證都變得價外，面值都變得太低，已經不
適合現時市況，所以現時需考慮行使價較低的產品，以約１０％價外程度為目標，行使價
２２００點附近是合適的條款，年期上則不用太大擔心，因為現時所有產品都有３個月期以上，
當中可留意低街貨購１０６８３，提供近１０倍槓桿，是相近條款最高槓桿產品之一。輕微價外
的選擇可留意Ｍ通購１０６７８，行使價２３００點，雖然較上述產品價外，但換股比率較低令
產品的敏感度較高，是市場上敏感度最高的條款，即更能反映指數的變動，輪價變動更快，適合
短線部署。
　　相反，投資者如希望為持倉作對沖或看淡Ａ股走勢，可考慮利用認沽證。現時部分認沽證的
面值都高於０﹒２５元，可以面值較低的輕微價外證為目標，留意貼價沽１０５７３，提供逾７
倍槓桿，是市場上最高槓桿的認沽證。面值較低的可留意價外沽１０６７６，是市場上最低面值
的產品，更易利用注碼控制風險。
　
　　Ａ股指數相關產品條款：
　
＊Ｍ通購１０６８３，行使價２２００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿１０倍
＊Ｍ通購１０６７８，行使價２３００點，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿８﹒７倍
＊Ｍ通沽１０５７３，行使價１９００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿７﹒１倍
＊Ｍ通沽１０６７６，行使價１６００點，２０２３年９月１５日到期，實際槓桿４﹒１倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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