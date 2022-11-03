《輪證高清－孫明哲》Ａ股低位反彈，部署時需重新審視產品條款

《輪證高清》日前公布的中國１０月份ＰＭＩ數據勝市場預期，加上市場憧憬內地評估防疫

政策，Ａ股踏入１１月份明顯反彈，上證指數及滬深３００指數過去兩日累積上升近５％，而

ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數更上升超過５％，吸引投資者留意相關認股證。現時部署

ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數宜重新審視產品條款，挑選合適現時市況的選擇。

由於Ａ股經過１０月份下跌之後，早前活躍的認購證都變得價外，面值都變得太低，已經不

適合現時市況，所以現時需考慮行使價較低的產品，以約１０％價外程度為目標，行使價

２２００點附近是合適的條款，年期上則不用太大擔心，因為現時所有產品都有３個月期以上，

當中可留意低街貨購１０６８３，提供近１０倍槓桿，是相近條款最高槓桿產品之一。輕微價外

的選擇可留意Ｍ通購１０６７８，行使價２３００點，雖然較上述產品價外，但換股比率較低令

產品的敏感度較高，是市場上敏感度最高的條款，即更能反映指數的變動，輪價變動更快，適合

短線部署。

相反，投資者如希望為持倉作對沖或看淡Ａ股走勢，可考慮利用認沽證。現時部分認沽證的

面值都高於０﹒２５元，可以面值較低的輕微價外證為目標，留意貼價沽１０５７３，提供逾７

倍槓桿，是市場上最高槓桿的認沽證。面值較低的可留意價外沽１０６７６，是市場上最低面值

的產品，更易利用注碼控制風險。



Ａ股指數相關產品條款：



＊Ｍ通購１０６８３，行使價２２００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿１０倍

＊Ｍ通購１０６７８，行使價２３００點，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿８﹒７倍

＊Ｍ通沽１０５７３，行使價１９００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿７﹒１倍

＊Ｍ通沽１０６７６，行使價１６００點，２０２３年９月１５日到期，實際槓桿４﹒１倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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