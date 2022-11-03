《廣匯論勢－鄭廣復》加元彈至１﹒３方受阻，油價難上１００美元

《廣匯論勢》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一如預期，議息會後宣布加息７５基

點，將聯邦基金利率目標範圍上調到３﹒７５至４厘。與９月份比較，今次會後聲明強調了未來

進一步收縮貨幣政策的條件，ＦＯＭＣ委員認為進一步上調政策利率範圍是合適的，這令貨幣政

策立場有足夠的限制性，隨時間推移將通脹降回２％目標。

另外，與上次議息聲明不同的是，當局指出，在決定進一步上調利率目標範圍時，將會考慮

累積的緊縮貨幣政策、貨幣政策對經濟及通脹影響的滯後性，以及經濟及金融發展。



＊聯儲局壓需求降通脹＊



根據聯儲局９月份的經濟預測，中性利率約為２﹒５厘，故目前聯邦基金利率已處於限制性

水平，聯儲局對於進一步收縮貨幣政策將會更加謹慎，但若通脹未見明顯回落，投資者猜測美息

何時見頂完全沒有意義。不過，聯儲局主席鮑威爾在議息後的新聞發布會上表示，他在過去兩次

的新聞發布會上曾說過適宜減慢加息步伐，因為利率接近足夠的限制性水平，令通脹返回２％目

標。

更清晰的是，聯儲局在打壓通脹，與推動經濟增長及達至充分就業之間選擇了前者，加息行

動是針對需求，而非只有最初引發通脹上升的能源價格。

鮑威爾表示，當局正在採取強而有力的行動令需求放緩，使其與供應更加平衡，而降低通脹

則需要經濟增長在一段時間內持續低於趨勢水平，而勞工市場狀況亦會有點放緩。故此，筆者認

為，即使是聯儲局官員，現時亦不肯定利率上調至甚麼水平才會見頂，這就要看美國經濟表現及

投資者可以承受多高的利率了！

我曾指出，油價不可能持續高企，我相信不可能維持在每桶１００美元以上。原油供應並非

控制油價的唯一因素，一旦需求大減，油價就會回落，而油價升得愈高，環球央行就要採取更大

的加息力度，而即使央行並未大幅加息，高油價亦會打擊經濟增長，隨之而來的就是衰退，如此

油價又怎可能長期高企？



＊紐油下破三角形機會高＊



從日線圖觀察，紐約１１月期油自８月底以來呈收窄三角形，昨天高見每桶９０﹒３６美元

，並於９０美元收市，接近下降軌，但今天反覆下跌，暫時的低位為８８﹒８５美元。油價走勢

既已呈收窄三角形，反映價格必將出現突破，在聯儲局持續加息下，而未來又很可能因為加息而

觸發經濟衰退下，油價當以向下突破的可能性較大，以１０月中以來的走勢量度，最低下跌目標

約為８１﹒９５美元（未來的量度低位將會較高），若以整個收窄三角形去計算，則量度下跌目

標為７１美元。

加拿大央行（ＢＯＣ）早前議息後決定加息半厘，指標利率升至３﹒７５厘，加息幅度小於

預期，但利率仍是主要經濟體之中第二高。ＢＯＣ預期通脹率將於明年下半年降至約３％，

２０２４年進一步降至約２％。另外，ＢＯＣ指出，目前加拿大經濟仍呈現需求過度，勞工市場

仍然緊絀。



＊加國增長放緩通脹仍高＊



不過，ＢＯＣ提到，近期的加息行動對利率敏感的經濟領域產生影響，房地產市場活動急速

下降，家庭及商業開支亦放緩，國際需求減少亦開始令出口受壓，而受到高利率在經濟中廣泛傳

遞的影響，經濟增長料在今年底至明年上半年停滯不前，ＢＯＣ預測經濟增長率將由今年的

３﹒２５％放緩至明年的１％，２０２４年則料增長２％。

雖然如此，ＢＯＣ認為通脹壓力仍然廣泛，佔消費者物價指數三分之二的商品價格在去年升

幅超過５％，短期通脹預期仍高，令高通脹變得根深柢固的風險正在上升。據此，ＢＯＣ預期政

策利率仍需進一步上調，但當局將會評估緊縮貨幣政策如何降低需求、怎樣解決來自供應方面的

挑戰，以及通脹及通脹預期將如何回應。當局承諾會恢復物價穩定，並繼續採取必要措施以達到

２％通脹目標。由此可見，ＢＯＣ仍將繼續採取加息行動去壓低通脹，對加元匯價有支持作用。



美元兌加元在１０月上旬升近１﹒４０後受阻回落，長線而言，匯價仍然處於１﹒２０至

１﹒５０的大型橫行區，相信中長線仍將於上述區間波動，現時處於１﹒３７５０水平，較接近

橫行區頂部，即回落的可能性較大，１﹒４０料為短期阻力，美元兌加元後市回試１﹒３０後才

有望回穩。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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