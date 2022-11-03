《ＥＴＦ透視－張子銘》二十大倡綠色發展，再生能源迎高增長順風

《ＥＴＦ透視》中共二十大最近完滿結束，從這場決定未來數年中國的大政方針走向的重大

會議中，我們可以在國家主席習近平的說話中，窺探到一些端倪。習主席在二十大報告時表示，

要推進美麗中國建設，發展綠色低碳產業，倡導綠色消費。可預見未來數年，中國仍會大力推動

當地的可再生能源發展。

中國作為全球排碳大國，要實現２０３０年碳達峰、２０６０年碳中和的「雙碳」目標並不

容易。去年，中國煤炭消費比重從２０１４年的６５﹒８％下降到５６％，年均下降１﹒４個百

分點，是歷史上下降最快的時期。可見中國對「雙碳」目標的重視。不過，我們同時可以看到煤

炭消費比重仍佔整體消費的超過一半，意味著中國可再生能源發展仍然有大量的追步空間。在這

時候，我們認為投資綠色板塊，將能夠搭上高速增長順風，捕捉巨大的潛力。



＊能源安全變得重要＊



習近平在講話中還五次提到「科技自立自強」，由於近日中美晶片競爭升級，不少人都把這

句解讀為要加快半導體研發。不過，由於中國有不少能源依賴進口，面對著地緣局勢緊張，並經

歷過去年的缺電危機，在此之際，加快本地能源自給自足變得更加重要，習主席在會上亦強調「

能源安全」的重要性，料可再生能源領域的投資相關公司亦能因此受惠。

隨著潔淨能源日益普及，不論是太陽能、風能、核能和水能等可再生能源企業同樣能因此受

惠。想要一次過捕獲所有可再生能源的增長機遇，投資者可以買入相關的ＥＴＦ，除了能以較便

宜的價值買入一籃子股票，亦可以減輕單一企業或能源所帶來的風險。加上大多國內的能源企源

企業都不在香港上市，投資上亦較為不便。現時市面上有一隻中國潔淨能源ＥＴＦ，專注投資國

內新能源企業，入場費不用６千元，為投資者提供一個較方便的入門選擇。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

１﹒ 新華社，２０２２年１０月１６日

２﹒ 人民日報，２０２２年０７月２８日

３﹒ 新華社，２０２２年１０月１６日

４﹒ 新華社，２０２２年１０月１６日



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