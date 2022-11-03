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即市新聞

03/11/2022 13:56

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》目前是「人棄我取」時候嗎？

　　《ＥＴＦ速遞》近期美股迎來業績期，觀乎一眾科技股公布的業績，表現強差人意，
Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ及微軟績後分別跌約９％及７﹒７％。Ｍｅｔａ更成為焦
點，旗下負責元宇宙開發的Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｌａｂｓ，虧損金額由上季的２８億美元增至３７
億美元，全年共耗資逾９０億美元。以元宇宙概念股而言，Ｍｅｔａ仍處於開發期，市面上不少
元宇宙ＥＴＦ過早將其納入成分股。投資者挑選相關股分時理應審慎，可留意ＥＴＦ能否全面覆
蓋元宇宙前、中及後期的全面發展。
　　話說回來，美國的加息步伐未見緩和，美匯指數居高不下，俄烏戰爭八個月，繼續衝擊全球
市場供需平衡，油價、能源及糧食等均受影響，加上中國仍未開關，環球股市難以有起色。不過
美總統為爭取美國商家支持，美股仍會力爭上游，道指年初至今僅挫約１２％，相反港股跌幅則
達３５％，日本、南韓、泰國、澳洲及歐洲等地本月均錄升幅，港股本月則累跌近１２％，表現
跑輸環球股市。
　
＊港股受裏外夾擊＊
　
　　港股早前跌穿１５０００點，難免令人心寒，中國金龍指數亦曾挫逾兩成，當中因由無從考
究，亦無人敢妄言。投資界盤點年內成績，紛紛表示要損手離場。年內本港強積金人均蝕逾６萬
元，有學者指年輕人或要等三、四十年才能待恒指回升至以往水平，令人譁然。市場上突然冒起
不少聲音，叫人乘機撈底，這應是人棄我取的正確時機嗎？目前恒指市盈率僅為單位數，逾十年
最低殘，近日雖見反彈，但尾市升幅收窄。即使投資者要撈底，建議控制資金，分階段入市。
　
＊科技股獲青睞＊
　
　　阿里巴巴（０９９８８）年初至今累跌約４８％，不過則獲得不少知名投資者青睞，股神巴
菲特的好友，巴郡副董事長９７歲的查理．芒格，旗下的Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ　
Ｃｏｒｏｐｏｒａｔｉｏｎ第三季增持阿里巴巴美股８２％，持股量由６月值３７００萬美元，
增至９月底的約４５００萬美元（約３﹒５１億港元）。另一邊廂，有「中國巴菲特」之稱的段
永平於１０月１３日亦加碼買入１０萬股騰訊ＡＤＲ，每股３２﹒０５美元，涉及３２０﹒５萬
美元。早前他亦於２月、３月、４月及８月加倉騰訊，惟目前持倉位亦不足１％。年初至今，騰
訊ＡＤＲ已經下跌約５４％。先別論現時是否入市良機，但足以證明各投資界名人均看好各科技
巨企。
　　值得一提的是中國最大規模的購物節「雙十一」在即，不過經濟環境多變的情況下，內地消
費者購物將較為謹慎。投資者如欲炒相關電商股份，可考慮短線小注。
《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監　黃麗幗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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