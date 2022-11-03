立法會通過玻璃樽徵費議案，明年第二季實施

《經濟通通訊社３日專訊》立法會通過決議案，全面落實玻璃飲料容器的生產者責任計劃。

環境及生態局長謝展寰表示，準備明年首季開始推出登記制度，受規管的玻璃樽供應商，將要向

環保署署長登記，定期呈報分發和耗用玻璃樽的數字，並繳付徵費，玻璃樽每公升０﹒９８元，

期望明年第二季可全面實施徵費計劃。

政府會在明年第一季開始接受供應商的登記、豁免及容器廢物處置牌照的申請，並分為一般

登記及短期登記，短期登記主要是為方便如展覽會的外地參展商等。一般登記下，登記供應商須

於每季度結束後的２８日內，向當局呈交季度申報，並繳付徵費。供應商可申請豁免，以鼓勵安

排回收並重用玻璃容器，但申請豁免時要交申請費，並詳述回收和重用的運作安排，申請費為

９２５０元。



＊政府承諾３年後檢討成效＊



對於議員表示徵費水平偏低，並關注盛載醬油和化妝品的玻璃樽未納入徵費計劃，謝展寰表

示，計劃實施後會密切注視情況，承諾３年後會檢討成效。

謝展寰表示，自２０１８年起，由政府委聘的玻璃管理承辦商，開始提供全港廢玻璃飲料容

器收集及處理服務，今日通過規例後，玻璃飲料容器的生產者責任計劃便可全面實施，讓當局的

環保工作向前邁進一步。（ｃｌ）

