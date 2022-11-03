  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/11/2022 07:53

百濟神州（０６１６０）獲歐盟批准百悅澤醫淋巴瘤上市許可

　　《經濟通通訊社３日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，歐盟委員
會已授予百悅澤（澤布替尼）上市許可，批准其用於治療既往接受過至少一種抗ＣＤ２０療法的
復發╱難治性邊緣區淋巴瘤成人患者。
　　該集團指，此項批准適用於歐盟全部２７個成員國以及冰島和挪威，而歐盟委員會將百悅澤
的市場保護期延長１年。至於百悅澤至今已在超過５５個國家和地區獲批。（ｗｈ）

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/11/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，山寨幣普遍下挫
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】大摩料未來環球利率保持4-5厘　失業率或攀升
人氣文章中國故事02/11/2022
《神州經脈》監管多維度唱好中國　滬指兩連揚返三千　成交破萬億
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】匯豐PayMe在港市佔率近五成　渣打料Mox Bank最快明年收支平衡
人氣文章財經熱話02/11/2022
康希諾吸入用新冠疫苗多地開啟接種　股價狂飆逾六成8日累升兩倍
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】陳茂波：香港作為國際金融中心未來潛力和機遇無限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金