百濟神州（０６１６０）獲歐盟批准百悅澤醫淋巴瘤上市許可

《經濟通通訊社３日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，歐盟委員

會已授予百悅澤（澤布替尼）上市許可，批准其用於治療既往接受過至少一種抗ＣＤ２０療法的

復發╱難治性邊緣區淋巴瘤成人患者。

該集團指，此項批准適用於歐盟全部２７個成員國以及冰島和挪威，而歐盟委員會將百悅澤

的市場保護期延長１年。至於百悅澤至今已在超過５５個國家和地區獲批。（ｗｈ）

