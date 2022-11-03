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即市新聞

03/11/2022 19:29

《日入而息》陳茂波指無意調整樓市措施，港銀加息四分一厘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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陳茂波稱檢疫絕對沒有特別安排，與香港市民一視同仁；與港元對賭必定失敗，本港市場現時沒
有擔憂；陳茂波料美國或進一步加息，現時樓市措施無需要調整　　　　　　　　　　　　　　
余偉文稱市民須對銀行息率續上升有準備，籲小心風險；金管局上調貼現窗基本利率０﹒７５厘
匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒３７５厘；匯豐調高美元儲蓄存款利率０﹒２５厘　　　
恒生（０００１１）上調港元最優惠利率２５點子，並升儲蓄存款息　　　　　　　　　　　　
中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港上調最優惠貸款利率０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙；聯想楊元慶指連續１０季盈利按年改
善，對中國市場感樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１０月ＰＭＩ回升至４９﹒３，惟仍連續兩個月收縮　　　　　　　　　　　　　　　　　
修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，郭卓堅覆核不獲受理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增５２４５宗確診，再多１０名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
復必泰幼兒配方最快明日抵港，下周起可接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人幣即期收挫３７５點失守７﹒３２，創近１５年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英倫銀行料推出３３年來最大幅加息，難逃長期衰退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收４８７點報１５３３９，科指低收１２１點報３０３５
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒２％三千終不保，美鷹派當道陸股通流出　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元要盡快收服０﹒９８７０以改善走勢　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９４５╱４９，日圓最新報１４８﹒２６╱２９　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　大華銀行第三季淨溢利升３４％創新高，淨利息收入增３９％　　　
　　第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利升４５％至
　　２７４億披索　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙　　　　　
　　星展集團第三季純利增長３２％至２２﹒４億新加坡元，創新高　　
　　大成食品（０３９９９）首三季純利跌３３％至６５８３萬元人民幣
　　徽商銀行（０３６９８）首三季淨利潤按年升２３﹒８％　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　領展（００８２３）目標於兩年內提供３０００個電動車充電站　　
　　蔚來（０９８６６）合肥工廠恢復生產，周邊疫情嚴重影響供應鏈　
　　嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉獲財團１１億洽購至尾聲　　　　
　　恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯首批推５６伙，折實４５９萬起　
　　友和（０２３４７）雙１１聯乘品牌及匯豐信用卡推優惠，錄３﹒２
　　倍瀏覽量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打（０２８８８）斥２３３３萬美元入股星跨境支付平台Ｐａｒｔ
　　ｉｏｒ　２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里雲表示未來兩年２０％的新增算力將使用自研ＣＰＵ　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）第三季年輕客戶開戶數目按季升近２倍　　
　　比亞迪（０１２１１）１０月汽車銷量按年升１﹒４倍　　　　　　
　　大發地產（０６１１１）首十月合同銷售金額按年跌８５％　　　　
　　永泰地產（００３６９）向附屬提供１９億元貸款融資　　　　　　
　　朸濬國際（０１３５５）陳武辭任行政總裁，鍾天昕接任　　　　　
　　中國汽車新零售（００５２６）?改公司名稱為「利時集團（控股）
　　有限公司」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東銀國際（００６６８）附屬與磐嶼訂立再保理協議，本金額４９９
　　１萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金地商置（００５３５）１０月合約銷售４４﹒７億元人民幣，按年
　　跌１９﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　聯想（００９９２）楊元慶稱連續１０季盈利按年改善，對中國市場
　　感樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廣汽（０２２３８）１０月汽車銷量按年增１０﹒１６％　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中升（００８８１）與汽車之家簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）抗抑鬱創新藥獲藥監局批准上市　　　　　　　　　　　
　　據報恒大（０３３３３）許家印市值７億山頂大宅被建行接管　　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）１０月合同銷售３３３﹒３億元人民幣，按年跌２７％　　
　　紫金礦業（０２８９９）斥７０００萬元人民幣收購洛陽銀輝３０％股權　　　　
　　中國罕王（０３７８８）受託人購入１５萬股，涉資１０﹒６５萬元　　　　　　
　　景瑞控股（０１８６２）１０月合約銷售額按年跌４０﹒８％至４﹒９億元人民幣
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　虛構採購合同騙８８億融資，承興系掌門羅靜被判無期　
　　喜茶平價子品牌「喜小茶」全部關店　　　　　　　　　
　　網信辦集中查處一批侵犯個人信息合法權益Ａｐｐ　　　
　　中國人壽、中車設立「國壽中車新能源股權投資基金」　
　　１０月財新服務業ＰＭＩ跌至４８﹒４，創６月來新低　
　　韓正稱繼續與新加坡深入合作，推動兩國交融互促　　　
　　人行７０億逆回購利率持平，淨回籠２３３０億　　　　
　　李克強稱中巴互為全天候戰略合作夥伴　　　　　　　　
　　上海繞城、京滬高速年底開放測試智能網聯汽車　　　　
　　財政部放寬對國內客運航班補貼條件，取消航班量限制　
　　國家集成電路二期３億元人民幣投向芯片公司通富微電　
　　深圳再現千人搶房，光明區南山區兩個新盤即日沽清　　
　　中國信達已投放逾１０２億元用於房地產風險化解項目　
　　首三季債務融資工具發行額增２％，民企發行額增速高　
　　首九月全國發行新增地方政府債券４﹒２４萬億元　　　
　　商務部表示全國增設２９個國家進口貿易促進創新示範區
　　進博會明日上海開幕，習近平將發表視頻致詞　　　　　
　　華為發布新一代折疊旗艦機Ｐｏｃｋｅｔ　Ｓ　　　　　
　　首三季中國服務進出口總額增１８﹒２％，逆差降兩成　
　　畢馬威無錫分公司開業，搶抓長三角一體化發展機遇　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒９％，報１２９８６點
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　日本政府表示北韓疑似發射洲際導彈，但未飛越日本領空
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　加拿大總理杜魯多欲仿傚美國加徵股票回購稅　　　　
　　投資者認為美元推高或觸發日本再次干預日圓　　　　
　　新西蘭樓價１１年來首次出現年度下跌　　　　　　　
　　歐洲央行管理委員認為現時決定下次加息幅度為時過早
　　波音行政總裁否認會公布新噴射機與空中巴士競爭　　
　　澳洲貿易順差擴大，礦石和能源出口激增　　　　　　
　　為削減成本，據悉馬斯克計劃裁減一半推特員工　　　
　　瑞士央行９月沽出３４億瑞郎外幣，為逾１０年來最多
　　聯儲局１２月加息０﹒５厘的可能性最大　　　　　　
　　英倫銀行料推出３３年來最大幅加息，難逃長期衰退　
　　英國隔夜回購利率低於央行指標利率，影響加息效果　
　　鮑威爾言論混雜鴿派和鷹派信號，引發金融市場震盪　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　加拿大勒令三家中企售加國礦業股權，涉三家Ａ股公司
　　朔爾茨稱德國不希望與中國脫勾，但不會忽視「爭議」
　　記者簽證遲遲不獲批，加拿大廣播公司將關閉北京分社
　　加拿大禁中企入股當地礦業公司，中方促停止無理打壓
　　外交部表示美國無權干涉中德兩國的務實合作　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《美鷹加息》　
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　　中原按揭表示匯豐Ｐ加幅少於美息，對樓市實質影響不大　　　　　　　　　　　　　　
　　余偉文稱市民須對銀行息率續上升有準備，籲小心風險　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒３７５厘；匯豐調高美元儲蓄存款利率０﹒２５厘
　　恒生（０００１１）上調港元最優惠利率２５點子，並升儲蓄存款息　　　　　　　　　
　　經絡料港銀下月再加息０﹒２５厘，籲供樓者避免借盡　　　　　　　　　　　　　　　
　　美國加息０﹒７５厘符預期，料港銀再上調最優惠利率　　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局上調貼現窗基本利率０﹒７５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打香港上調最優惠貸款利率０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　畢馬威料ＨＩＢＯＲ持續上升，美下月加息步伐或減慢　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　伍健偉表示擬認罪，案件共涉３０人表明認罪　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李家超稱香港重返世界舞台，與東盟合作將有更大利益　　　　　　　　　　　　
　　立法會通過玻璃樽徵費議案，明年第二季實施　　　　　　　　　　　　　　　　
　　許正宇稱擬擴大豁免利得稅涵蓋範圍至內地省市政府債務票據　　　　　　　　　
　　類鼻疽調查３８個配水庫樣本陽性，袁國勇稱食水安全無發現病毒　　　　　　　
　　本港１０月ＰＭＩ回升至４９﹒３，惟仍連續兩個月收縮　　　　　　　　　　　
　　財務公司營業員涉串謀詐騙轉介費６０萬元，被判囚２５個月　　　　　　　　　
　　深股通全日流出逾１５億元；滬股通全日流出逾１７億元，陸股通流走近４６億元
　　平安壹賬通銀行委任費軼明為行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＪｏｂｓＤＢ調查指打工仔明年加薪１﹒６％，近七成企業難請人　　　　　　　
　　牙醫學會表示公營牙醫人手短缺，引入非本地培訓牙醫屬中期方案　　　　　　　
　　玻璃樽徵費擬明年第二季全面實施，獲多名立法會議員支持　　　　　　　　　　
　　ＷｈａｔｓＡｐｐ全新「社群」功能在港登場　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《金融峰會》　
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劉金稱二十大為中國發展指明方向，穩增長力度續加大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
史美倫稱香港存有眾多機遇支持全球大趨勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金發局主席表示金融峰會內容豐富，部分嘉賓缺席無影響　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱檢疫絕對沒有特別安排，與香港市民一視同仁；與港元對賭必定失敗，本港市場現時沒
有擔憂；陳茂波料美國或進一步加息，現時樓市措施無需要調整　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５２４５宗確診，再多１０名患者離世　　　
　　復必泰幼兒配方最快明日抵港，下周起可接種　　　　
　　修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，郭卓堅覆核不獲受理
　　上海昨日新增本土新冠陽性病例３例　　　　　　　　
　　中大學者李兆波促港府盡快年內落實「０＋０」　　　
　　何柏良稱陳茂波陽性康復個案，反映政策欠缺一致性　
　　內媒表示蘭州３歲童煤氣中毒後兩小時等不到救護車　
　　全國昨增確診３２００宗續創兩個半高，廣東仍佔最多
　　承辦商表示使用檢測登記碼免費檢測有助加快流程　　
　　政府表示陳茂波核酸檢測陽性，ＣＴ值屬康復範圍　　
　　衛健委表示毫不動搖堅持「動態清零」總方針　　　　
　　譚耀宗稱明白市民期待與內地通關，但仍要等待　　　
　　台灣下周一起開放港澳觀光團以及大陸研修生入境　　
　　官員稱鄭州新發感染者人數處高位，推進解封有序實施
　　廣東疫情升溫，１１月中舉行的廣州車展據報延期　　
　　徐樂堅稱康復者不受紅碼限制，對所有人要求一致　　
　　衞生署表示本地疫情有下降趨勢，惟輸入個案微升　　
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