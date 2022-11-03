《日入而息》陳茂波指無意調整樓市措施，港銀加息四分一厘

《今天重點》

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陳茂波稱檢疫絕對沒有特別安排，與香港市民一視同仁；與港元對賭必定失敗，本港市場現時沒

有擔憂；陳茂波料美國或進一步加息，現時樓市措施無需要調整

余偉文稱市民須對銀行息率續上升有準備，籲小心風險；金管局上調貼現窗基本利率０﹒７５厘

匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒３７５厘；匯豐調高美元儲蓄存款利率０﹒２５厘

恒生（０００１１）上調港元最優惠利率２５點子，並升儲蓄存款息

中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

渣打香港上調最優惠貸款利率０﹒２５厘

聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙；聯想楊元慶指連續１０季盈利按年改

善，對中國市場感樂觀

本港１０月ＰＭＩ回升至４９﹒３，惟仍連續兩個月收縮

修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，郭卓堅覆核不獲受理

本港新增５２４５宗確診，再多１０名患者離世

復必泰幼兒配方最快明日抵港，下周起可接種

人幣即期收挫３７５點失守７﹒３２，創近１５年新低

英倫銀行料推出３３年來最大幅加息，難逃長期衰退

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《即日市況》

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恒指全日低收４８７點報１５３３９，科指低收１２１點報３０３５

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２％三千終不保，美鷹派當道陸股通流出

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《美元匯價》

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歐元要盡快收服０﹒９８７０以改善走勢

歐元最新報０﹒９９４５╱４９，日圓最新報１４８﹒２６╱２９

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《公司業績》

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大華銀行第三季淨溢利升３４％創新高，淨利息收入增３９％

第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ首三季純利升４５％至

２７４億披索

聯想集團（００９９２）中期多賺８％，派中期息８港仙

星展集團第三季純利增長３２％至２２﹒４億新加坡元，創新高

大成食品（０３９９９）首三季純利跌３３％至６５８３萬元人民幣

徽商銀行（０３６９８）首三季淨利潤按年升２３﹒８％

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《公司資訊》

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領展（００８２３）目標於兩年內提供３０００個電動車充電站

蔚來（０９８６６）合肥工廠恢復生產，周邊疫情嚴重影響供應鏈

嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉獲財團１１億洽購至尾聲

恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯首批推５６伙，折實４５９萬起

友和（０２３４７）雙１１聯乘品牌及匯豐信用卡推優惠，錄３﹒２

倍瀏覽量

渣打（０２８８８）斥２３３３萬美元入股星跨境支付平台Ｐａｒｔ

ｉｏｒ ２５％

阿里雲表示未來兩年２０％的新增算力將使用自研ＣＰＵ

中銀香港（０２３８８）第三季年輕客戶開戶數目按季升近２倍

比亞迪（０１２１１）１０月汽車銷量按年升１﹒４倍

大發地產（０６１１１）首十月合同銷售金額按年跌８５％

永泰地產（００３６９）向附屬提供１９億元貸款融資

朸濬國際（０１３５５）陳武辭任行政總裁，鍾天昕接任

中國汽車新零售（００５２６）?改公司名稱為「利時集團（控股）

有限公司」

東銀國際（００６６８）附屬與磐嶼訂立再保理協議，本金額４９９

１萬元人民幣

金地商置（００５３５）１０月合約銷售４４﹒７億元人民幣，按年

跌１９﹒６％

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《國企紅籌》

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聯想（００９９２）楊元慶稱連續１０季盈利按年改善，對中國市場

感樂觀

廣汽（０２２３８）１０月汽車銷量按年增１０﹒１６％

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《神州民企》

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中升（００８８１）與汽車之家簽署戰略合作協議

綠葉製藥（０２１８６）抗抑鬱創新藥獲藥監局批准上市

據報恒大（０３３３３）許家印市值７億山頂大宅被建行接管

碧桂園（０２００７）１０月合同銷售３３３﹒３億元人民幣，按年跌２７％

紫金礦業（０２８９９）斥７０００萬元人民幣收購洛陽銀輝３０％股權

中國罕王（０３７８８）受託人購入１５萬股，涉資１０﹒６５萬元

景瑞控股（０１８６２）１０月合約銷售額按年跌４０﹒８％至４﹒９億元人民幣

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《中國要聞》

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虛構採購合同騙８８億融資，承興系掌門羅靜被判無期

喜茶平價子品牌「喜小茶」全部關店

網信辦集中查處一批侵犯個人信息合法權益Ａｐｐ

中國人壽、中車設立「國壽中車新能源股權投資基金」

１０月財新服務業ＰＭＩ跌至４８﹒４，創６月來新低

韓正稱繼續與新加坡深入合作，推動兩國交融互促

人行７０億逆回購利率持平，淨回籠２３３０億

李克強稱中巴互為全天候戰略合作夥伴

上海繞城、京滬高速年底開放測試智能網聯汽車

財政部放寬對國內客運航班補貼條件，取消航班量限制

國家集成電路二期３億元人民幣投向芯片公司通富微電

深圳再現千人搶房，光明區南山區兩個新盤即日沽清

中國信達已投放逾１０２億元用於房地產風險化解項目

首三季債務融資工具發行額增２％，民企發行額增速高

首九月全國發行新增地方政府債券４﹒２４萬億元

商務部表示全國增設２９個國家進口貿易促進創新示範區

進博會明日上海開幕，習近平將發表視頻致詞

華為發布新一代折疊旗艦機Ｐｏｃｋｅｔ Ｓ

首三季中國服務進出口總額增１８﹒２％，逆差降兩成

畢馬威無錫分公司開業，搶抓長三角一體化發展機遇

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９％，報１２９８６點

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《國際要聞》

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日本政府表示北韓疑似發射洲際導彈，但未飛越日本領空

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《外圍經濟》

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加拿大總理杜魯多欲仿傚美國加徵股票回購稅

投資者認為美元推高或觸發日本再次干預日圓

新西蘭樓價１１年來首次出現年度下跌

歐洲央行管理委員認為現時決定下次加息幅度為時過早

波音行政總裁否認會公布新噴射機與空中巴士競爭

澳洲貿易順差擴大，礦石和能源出口激增

為削減成本，據悉馬斯克計劃裁減一半推特員工

瑞士央行９月沽出３４億瑞郎外幣，為逾１０年來最多

聯儲局１２月加息０﹒５厘的可能性最大

英倫銀行料推出３３年來最大幅加息，難逃長期衰退

英國隔夜回購利率低於央行指標利率，影響加息效果

鮑威爾言論混雜鴿派和鷹派信號，引發金融市場震盪

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《大國博弈》

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加拿大勒令三家中企售加國礦業股權，涉三家Ａ股公司

朔爾茨稱德國不希望與中國脫勾，但不會忽視「爭議」

記者簽證遲遲不獲批，加拿大廣播公司將關閉北京分社

加拿大禁中企入股當地礦業公司，中方促停止無理打壓

外交部表示美國無權干涉中德兩國的務實合作

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《美鷹加息》

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中原按揭表示匯豐Ｐ加幅少於美息，對樓市實質影響不大

余偉文稱市民須對銀行息率續上升有準備，籲小心風險

匯豐上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒３７５厘；匯豐調高美元儲蓄存款利率０﹒２５厘

恒生（０００１１）上調港元最優惠利率２５點子，並升儲蓄存款息

經絡料港銀下月再加息０﹒２５厘，籲供樓者避免借盡

美國加息０﹒７５厘符預期，料港銀再上調最優惠利率

金管局上調貼現窗基本利率０﹒７５厘

中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘，下周一起生效

渣打香港上調最優惠貸款利率０﹒２５厘

畢馬威料ＨＩＢＯＲ持續上升，美下月加息步伐或減慢

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《其他消息》

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伍健偉表示擬認罪，案件共涉３０人表明認罪

李家超稱香港重返世界舞台，與東盟合作將有更大利益

立法會通過玻璃樽徵費議案，明年第二季實施

許正宇稱擬擴大豁免利得稅涵蓋範圍至內地省市政府債務票據

類鼻疽調查３８個配水庫樣本陽性，袁國勇稱食水安全無發現病毒

本港１０月ＰＭＩ回升至４９﹒３，惟仍連續兩個月收縮

財務公司營業員涉串謀詐騙轉介費６０萬元，被判囚２５個月

深股通全日流出逾１５億元；滬股通全日流出逾１７億元，陸股通流走近４６億元

平安壹賬通銀行委任費軼明為行政總裁

ＪｏｂｓＤＢ調查指打工仔明年加薪１﹒６％，近七成企業難請人

牙醫學會表示公營牙醫人手短缺，引入非本地培訓牙醫屬中期方案

玻璃樽徵費擬明年第二季全面實施，獲多名立法會議員支持

ＷｈａｔｓＡｐｐ全新「社群」功能在港登場

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《金融峰會》

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劉金稱二十大為中國發展指明方向，穩增長力度續加大

史美倫稱香港存有眾多機遇支持全球大趨勢

金發局主席表示金融峰會內容豐富，部分嘉賓缺席無影響

陳茂波稱檢疫絕對沒有特別安排，與香港市民一視同仁；與港元對賭必定失敗，本港市場現時沒

有擔憂；陳茂波料美國或進一步加息，現時樓市措施無需要調整

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《新冠肺炎》

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本港新增５２４５宗確診，再多１０名患者離世

復必泰幼兒配方最快明日抵港，下周起可接種

修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，郭卓堅覆核不獲受理

上海昨日新增本土新冠陽性病例３例

中大學者李兆波促港府盡快年內落實「０＋０」

何柏良稱陳茂波陽性康復個案，反映政策欠缺一致性

內媒表示蘭州３歲童煤氣中毒後兩小時等不到救護車

全國昨增確診３２００宗續創兩個半高，廣東仍佔最多

承辦商表示使用檢測登記碼免費檢測有助加快流程

政府表示陳茂波核酸檢測陽性，ＣＴ值屬康復範圍

衛健委表示毫不動搖堅持「動態清零」總方針

譚耀宗稱明白市民期待與內地通關，但仍要等待

台灣下周一起開放港澳觀光團以及大陸研修生入境

官員稱鄭州新發感染者人數處高位，推進解封有序實施

廣東疫情升溫，１１月中舉行的廣州車展據報延期

徐樂堅稱康復者不受紅碼限制，對所有人要求一致

衞生署表示本地疫情有下降趨勢，惟輸入個案微升

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