《油金掠影》市場憂過度加息致經濟衰退，國際期油及期金齊挫

《經濟通通訊社４日專訊》原油期貨價格向下，美國聯儲局加息推高美元，加上憂慮全球經

濟衰退，將壓抑燃料需求。

倫敦布蘭特期油收報每桶９４﹒６７美元，下跌１﹒４９美元或１﹒６％；紐約期油收報每

桶８８﹒１７美元，下跌１﹒８３美元或２％；天然氣價格下跌４﹒７％，收報每百萬Ｂｔｕ

５﹒９７５美元。

分析指，市場憂慮美國聯儲局對利率恐怕做得太多，而不是做太少的情緒增強，令經濟陷入

衰退，由於潛在需求受到打擊，原油價格前景尤其悲觀，而美元走強則進一步施壓美元計價的原

油價格。

另外，外圍金價下跌，美國聯儲局主席鮑威爾發表鷹派言論後，推升美元及美債收益率，削

弱黃金吸引力。

紐約期金收報每盎司１６３０﹒９美元，跌１９﹒１美元或１﹒２％；白銀期貨下滑１６美

仙或０﹒８％，收報每盎司１９﹒４３美元；白金期貨下跌２６﹒８０美元或２﹒８％，收報每

盎司９２４﹒１０美元；鈀金期貨下跌５２美元或２﹒８％，收報每盎司１７９８﹒１０美元。

有分析認為，由於聯儲局主席鮑威爾已表明利率將升得更高，美元可能觸頂，但鮑威爾卻說

他們擔心在通脹方面做得不夠，而非做得太多，相信金價面對沽壓。（ｋｙ）

