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即市新聞

04/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短中期繼續審慎看好後市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均屬顯著向淡。昨天（３日）港股於美息被進一步上調四分三厘後，跟隨美股下跌，恐
怕會令部分投資者再度對後市失卻信心。本周三（２日）收市時，不少主要指數與指數期貨的月
線圖上，都曾見有技術分析指標轉好，屬於錄得明顯升幅的結果。昨天累積升幅縮細至不再支持
該技術分析指標利好的程度，令人不敢低估淡友反攻的誠意。
　　今天（４日）為本周最後一個交易日，本欄認為好友必須努力阻止港股的調整幅度擴大，影
響周線圖上的訊號。平心而論，港股短期形勢尚屬利好，中期形勢則剛有好轉。若好友於下周初
加倍努力進攻，讓我們見到更積極的主動買盤，港股後市應可看高一線。由於近日大市呈現了近
年罕見的強勢，筆者認為短線投機者與中線投資者均可審慎看好後市，伺機入市圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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