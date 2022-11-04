《窩輪匯智－劉嘉輝》大市抽升，如何選擇合適條款窩輪？

《窩輪匯智》美國一如預期加息四分三厘，環球市場表現反覆，港股本周較受內地政策影响

，恒指周五（４日）大幅向上突破，升破１６０００點大關後動力保持強勁，科技股帶動向好，

恒科指升幅跑贏大市，一周大升逾１５％，收報３２６４點。

筆者近日留意到投資討論平台上，有朋友問題如何選擇合適的窩輪繼續睇升，亦有部分問及

高位造淡及對沖要留意的地方。其實要選擇合適條款輪證，萬變不離其中的不二法門，就是時機

的掌握以及對後市波動性的評估考量。投資者入場前，首先當然要定下方向，然後就要對其後走

勢定下目標價，亦要預計到達目標的時間長短，以及相關資產的整體波動性。

假設是認為恒指仍有機會向好，短線上望５０天線即１７６００點作參考的話，並認為引伸

波幅有望獲支持，則選證時不妨可留意貼價及年期短身的認購證，這類證可平衡實際槓桿水平。

當然，若看錯市，又或者引伸波幅回落，這類證受的影響亦較大，因此投資者宜貼市作靈活止蝕

或轉倉部署，注碼上亦宜多加控制。若果投資者持有的看法較中線的話，則可以一些年期較長的

產品應市，這類證對短期引伸波幅變化的影響相對溫和，時間值損亦較少，適合作一段較長時間

的持倉。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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