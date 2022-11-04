《金碩良言－黃俊碩》優化人才清單，解決會計界人手不足的問題

《金碩良言》在面對香港自回歸以來最嚴重的人才流失潮，行政長官李家超在上月發表其任

內的第一份《施政報告》大刀闊斧地提出大量「搶企業、搶人才」的政策措施，當中包括：設立

「招商引資辦公室」、「人才服務窗口」、「高端人才通行證計劃」，與及，放寬及優化「一般

就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」等，無異是切中時弊。



然而，筆者所代表的會計界，過去多年一直飽受人手嚴重不足的困擾，再加上，近期香港人

才大量流失，令人才短缺的問題雪上加霜。在會計業界面臨水深火熱的情況下，現階段卻未能直

接受惠於《施政報告》的「搶人才」措施，實在令人有點失望。



《施政報告》中提出放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」的申請限制，只要僱主

申請引入的境外人才屬於「人才清單」上的十三個香港人才短缺行業，可以無須證明本地招聘困

難，直接提出申請。



在現時「人才清單」的十三個行業中的資產管理、資產管理合規，與及環境、社會及管治

（ＥＳＧ），本身均與會計業有密切的關係，甚至可以算是由會計或法律專業人士演化出來，但

現時的「人才清單」中並沒有包含會計業。



會計業作為現代金融及工商業的最重要基礎專業服務業，身兼現代商業及金融行業的記錄、

核實及監管者，除了市民大眾心目中認為的財務審核之外，會計業及會計人才更涉及公司管理、

公司秘書、財務分析、財務風險管理等多個商業、金融範疇，不少政商界的領袖人物均是會計行

業出身。一旦，香港的會計人才不足，將對香港金融及工商業的根基造成損害。



面對有關情況，筆者在剛剛周一的立法會經濟發展事務委員會上，詢問商務及經濟發展局局

長丘應樺，會否在明年第一季檢討「人才清單」時，在「人才清單」中加入會計業，藉此紓緩行

業人手短缺。然而，丘局長只表示，有關檢討「人才清單」的工作由勞工及福利局（簡稱：勞福

局）負責，對筆者的要求不致可否。



筆者當然明白，目前特區政府輸入境外人才的「人才清單」由勞福局所制訂；不過，在現時

全球各地均爭取搶奪人才，與及香港陷入人才荒的局面之下，單靠勞福局負責制訂「人才清單」

，一方面，未必能夠全面理解全港不同行業人才短缺的實際情況，另一方面，勞福局亦可能會傾

向保護本地勞工的權益，對增加新的行業加入「人才清單」時或會傾向較為保守。



因此，筆者認為政府檢討「人才清單」時，應該要由多個部門通力合作，作出全盤考慮，不

能將責任全交予勞福局；商務及經濟發展局以及財經事務及庫務局應該積極地參與其中，並且廣

泛聽取各個工商專業界別的意見及訴求，從而使明年第一季公布的新「人才清單」時，能夠新增

包括會計業在內，各個現時人手嚴重短缺，與及香港未來發展所需的行業。為香港匯聚更多的人

才，增加香港的發展動能。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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