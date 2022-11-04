《盤後部署》恒指終止連續三周跌勢，５０天線料成下個反彈阻力

《經濟通通訊社４日專訊》港股今日強勢反彈。恒指高開１０３點，報１５４４２，在科技

股及內需股的帶動下，恒指早段反覆向上，開市不足一小時，升幅已擴至逾５００點。半日升

８７４點，報１６２１３。午後升幅再擴大至逾１０００點，高見１６５１３，尾段升勢雖然略

為收窄，但恒指最終仍能在１６０００關以上收市，更終止連續三個星期的跌勢。

恒指收報１６１６１，升８２１點或升５﹒３６％，主板成交１８８６﹒４５億元，全周計

升１２９８點或８﹒７３％。國企指數報５４８２，升３１２點或升６﹒０３％。恒生科技指數

報３２６４，升２２８點或升７﹒５４％。

上證綜合指數報３０７０，升７２點或升２﹒４３％，成交４５８７﹒７０億元人民幣；深

證成份指數報１１１８７，升３４７點或升３﹒２０％，成交２９９８﹒７７億元人民幣。值得

留意，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入９９﹒９３億元，流入規模創自９月９日

以來近２個月新高。



＊劉鶴發文保經濟穩定＊



恒指今日大升逾８００點，北水的支持可謂「功不可抹」。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》

，上海交易所的「中國投資信息」（券商編號：６９９９）及深圳交易所的「中國創盈市場」（

券商編號：５９９８及５９９９）為全日被動買賣首兩位的券商，兩者合共為港股今日帶來逾

１６０億元的成交額。此外，北水此前連續三個交易日錄得逾７４億元資金流入，今日淨計南向

資金，已錄得逾６０億元流入，較前幾個交易日提高不少，相信北水的力量發揮了作用。

市場似乎逐步消化聯儲局加息的利淡消息，更重要國務院副總理劉鶴在《人民日報》發表題

為「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」的文章。文章指出，著力保持

宏觀經濟穩定。經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落，並要堅持開放，又提到要為資本設

置好「紅綠燈」，依法規範和引導資本健康發展。市場憧憬為發出利好訊號。

在日線圖上，恒指上日雖然以跌市告終，但與１０天線相距不遠。今日市場投資氣氛大幅好

轉，令指數一口氣突破１０天線及２０天線，暫時擺脫了過去多日持續受制於１０天線及２０天

線的弱勢，而目前１０天線跌勢大幅減慢，走勢好轉，５０天線（目前為１７６１０水平）料成

為下一個反彈阻力。



＊小米１００天線料為反彈阻力＊



小米（０１８１０）官方微博近日發布「雙１１」預售情況，數據顯示４個小時全渠道支付

金額突破４６億元人民幣。股價今日延續上日升勢，最終升６﹒３６％，收報９﹒７元，成交約

１﹒７６億股，涉資１６﹒９７億元，盤中高見９﹒９１元，最低見９﹒１元

在日線圖上，小米股價自６月２８日高位１４﹒５４元回落，之後持續受制於１０天線及

２０天線的短期移動平均線，跌至１０月１２日低位８﹒３１元之後，跌勢稍為放緩，前三個交

易日都能企穩在１０天線及２０天線之上，今日更一度突破５０天線，估計短期能反彈至１００

天線（目前約１１元）水平。（ｅｒ）

