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04/11/2022 17:52

《台股攻略－黃振宇》台股小升４０點，收復萬三關卡

　　《台股攻略》台股今日（４日）開低走高，早盤開低一度下跌過百點，尾盤在航空及航運等
族群領漲下，加權指數由黑翻紅，最終升４０﹒１１點，收１３０２６﹒７１點，成交金額為
１７５３﹒１６億元（新台幣．下同）。
　　美股昨日（３日）納斯達克及費城半導體指數均跌超過１％，受美國科技股下跌影響，電子
權值股表現相對弱勢，晶圓代工龍頭兼權值股台積電終場跌２元至３８２元，跌０﹒５２％；聯
電跌０﹒２６％，收３８﹒９元；鴻海跌０﹒５％，收１００﹒５元；聯發科亦跌０﹒５％。金
融股發揮穩定大市角色，合庫金收升３％，華南金、開發金、第一金及兆豐金等升１﹒５％至
２％以上，帶動指數尾盤站回萬三大關。生技股方面，高端疫苗保護效益報告經食藥署召開專家
會議審核後，獲得１４位專家全數通過，認為疫苗具有保護效益，撤銷ＥＵＡ（緊急使用授權）
危機解除，刺激股價強攻漲停價７３﹒７元。
　　美國聯邦準備理事會日前（Ｆｅｄ）升息０﹒７５個百分點，市場尚在解讀美國此次升息的
消息，短線上有待時間化解，台股近日走勢恐繼續震盪。後續還有１１月８日美國期中選舉，以
及１５至１６日的Ｇ２０領袖峰會將陸續登場，市場猜測美國總統拜登與中國國家主席習近平可
能會晤，相關國內外大事將牽動美股及台股的走勢。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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