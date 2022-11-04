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即市新聞

04/11/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》留意好友大戶的殺倉行動

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
非必需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為京東健康（０６６１８）、攜程集團（０９９６１）與中國聯通（００７６２），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股份，則宜首選中國海外發展（００６８８）、建設銀行（００９３９）與香港電訊
（０６８２３）。
　　近日指數牛熊證市場內，大戶先殺牛證，再掉頭殺熊證，港股波動程度明顯加劇。昨天（３
日）收市時，恒指牛證重貨區位於１４５００－１４５９９，恒指熊證重貨區則位於１６５００
－１６５９９。不過，收回價區域１５９００－１５９９９與１６１００－１６１９９亦有不少
淡友炒家進行了部署。由於港股很大機會已經轉了勢，大家可預期好友大戶會往上殺倉。昨天淡
友炒家將防線下移至１５８００－１５８９９，今天（４日）的市況表現變得很具關鍵性。若所
涉及的４隻恒指熊證全部被強制性收回，即啟示好友大戶決心大舉反攻。《經濟通及交易通首席
顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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