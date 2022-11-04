《談國論企－黎偉成》製造業少賺續增投擴產

《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶），於２０２２年１－９月份的名義增長

幅度，持續溫和提升，未為全國規模以上工業企業整體利潤總額期內同比輕微下跌的影響，特別

是製造業的固投更有１０％的雙位數增長，表現遠較預期理想。國家大力推動投資帶消費增就業

等作為擴大有效需求的政策和措施，可在一定程度抵銷出口訂單縮減之壓，是為製造業企業基本

俏看業務業績前景之因。



＊專用通用設備電器機械等設備製造業固投快增＊



來自中國海關總署所發布的最新資料，全國固定資產投資（不含農戶）（簡稱「固投」．下

同），於２０２２年１－９月份累計達４２﹒１４１２萬億元的名義同比增加５﹒９％，連同１

－８月份的５﹒８％、１－７月份的５﹒７％，有逐期多增０﹒１個百分點和止住年內下行趨勢

，有相當不錯的啟示，因美國、歐洲等地的經濟近期漸步衰退和需求不振劣境，使中國的製造業

於２０２２年下半年的經營和回報受到相當重大的壓力：全國規模以上工業企業於２０２２年１

－９月份累計達６﹒２４４萬億元，同比減少２﹒３％，連同１－８月共賺５﹒５２萬億元減

２﹒１％和１－７月份４﹒８９萬億元減少１﹒１％，顯示工業大企於三季度賺利增幅持續放緩

，更是逐月放緩的幅度有所擴大，故製造業企業的固投由低位回升，是十分難能可貴的現象。

製造業的固投有頗不少惹人注目的發展：（一）高增值和高技術的製造行業，固投相當積極

，特別是國家力促的裝備製造業如（１）通用設備製造業，於２０２２年１－９月份固投同比增

長１６﹒７％，與１－８月份的１６﹒９％升幅大致相若，屬相對高增長，但期內的實現利潤總

額同比卻減少７﹒２％，可在相當程度顯然行業的企業俏看未來的發展前景，其中原因國家積極

主動支持高技術、設備裝備的行業。

同樣的情況亦見之於（２）專用設備製造業，於２０２２年１－９的固投持平於１－８月份

同比增長１５％，期內實現利潤總額同比則下跌１﹒３％，都是在少賺情況下增加固投。

更重要的是（３）電氣機械及器材製造業固投大增３９﹒５％，而此一行業的實現利潤總額

期內同比增加２５﹒３％，當然有強烈的刺激作用。

三大設備製造業積極作出固投，乃因資本密集或高技術的產品外銷，於２０２２年前９個月

仍保持穩定較快的增長態勢，如機電產品的出口，於１－９月份累計達１０﹒０４萬億元同比增

長１０。％，於整體進出口額度佔比５６﹒８％。

餘者為（４）計算機、通信及其他電子設備製造業，於２０２２年１－９月增加固投

１９﹒９％、（５）汽車製造業增１２﹒７％、（６）鐵路船舶航空航天和其他相關製造業由跌

轉升６。％等，都屬俏看前景的良性情況。



＊農副食品加工食品製造業紡織品固投亦積極＊



同樣重要的，有（二）與居民生活有密切關係的民生行業，固投亦相對積極，如（ｉ）農副

食品加工業的固投，於２０２２年１－９月份累計之數同比增加１６﹒４％，是在期內實現利潤

減少７﹒５％情況底下的增投。（ｉｉ）食品製造業增投１４﹒４個百分點。（ｉｉｉ）紡織品

製造業增投６﹒３％，而期內少賺１５﹒３％。（ｉｖ）醫藥製造業增投６﹒９％。

（三）原料及金屬加工製造業的固投，亦同樣積極，如化學原材料及化學製品製造業增投

１９﹒７％、金屬製品業增１２﹒６％、有色金屬冶煉及壓延加工業增１３﹒９％等，在現下的

內外經濟環境中肯定是十分理想的投資表現。

由是可見，國務院近期積極主動連續多番出台的提振經濟社會政策和相關措施，到點的同時

，更使包括製造業在內的各行各業對業務業績前景較快出現信心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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