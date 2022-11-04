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04/11/2022 10:00

恒指升幅擴至逾５００點；京東漲近９％，暫為表現最佳藍籌股

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股今日早段反彈。恒指升幅曾擴大逾５００點，現報
１５８５４，升５１４點或升３﹒３６％，主板成交２７６﹒４４億元。國企指數報５３７４，
升２０３點或升３﹒９４％。恒生科技指數報３１７８，升１４３點或升４﹒７２％。
　　科技股方面，京東集團（０９６１８）升８﹒５９％，報１６５﹒６元，暫為表現最佳藍籌
；阿里（０９９８８）升６﹒５９％；美團（０３６９０）、騰訊（００７００）升逾５％。
　　內需股造好，尤以體品股升幅較顯著。李寧（０２３３１）現價升８﹒４２％，報
４７﹒６５元，該股成交約７９３萬股，涉資３﹒７１億元，盤中高見４７﹒７元，最低見
４４﹒９元；申洲國際（０２３１３）升３﹒９８％，報５８﹒８元；安踏體育（０２０２０）
升５﹒４２％，報７５﹒９元。
　　上日跌市重災區之一的內房股同樣上升。碧桂園（０２００７）、碧桂園服務
（０６０９８）升逾６％；龍湖（００９６０）升５﹒７６％；潤地（０１１０９）升
３﹒０２％；中海外（００６８８）則升２﹒５９％。
　　即月期指新報１５８７０，升５４８點，高水１６點。即月國指期貨報５３８５，升２１４
點，高水１１點。即月科指期貨新報３１８３，升１５３點，高水４點。
　　上證綜合指數報３０３１，升３３點或升１﹒１３％，成交１０８９﹒９８億元人民幣。深
證成份指數報１０９９３，升１５２點或升１﹒４１％，成交６５７﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列部分藍籌股表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　　４７﹒４５元　升７﹒９６％
　　安踏體育（０２０２０）　　　７５﹒６元　　　　升５％
　　申洲國際（０２３１３）　　　５８﹒６元　升３﹒６３％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　京東集團（０９６１８）　　１６５﹒６元　升８﹒５９％
　　阿里（０９９８８）　　　　６７﹒１５元　升６﹒５９％
　　美團（０３６９０）　　　　１４８﹒８元　升５﹒１６％
　　騰訊（００７００）　　　　２３２﹒６元　升５﹒０６％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　碧桂園服務（０６０９８）　　８﹒８７元　升６﹒６１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　１﹒２３元　升６﹒０３％
　　龍湖（００９６０）　　　　１２﹒４８元　升５﹒７６％
　　潤地（０１１０９）　　　　　２５﹒６元　升３﹒０２％
　　中海外（００６８８）　　　１５﹒０８元　升２﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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