恒指升幅進一步擴至近７００點，一度重上１６０００關

《經濟通通訊社４日專訊》恒指升幅進一步擴大至逾６００點，一度重上１６０００關。恒

指現報１５９８５，升６４５點或升４﹒２１％，主板成交４９９﹒０７億元。國企指數報

５４２０，升２４９點或升４﹒８３％。恒生科技指數報３２１３，升１７８點或升５﹒８８％

。

科技股漲領大市，京東（０９６１８）、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６１８）升

幅擴至逾１０％；美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）升近８％；騰訊

（００７００）則升近７％。

汽車股反彈都顯著。小鵬（０９８６８）升逾１４％；蔚來（０９８６６）升逾１３％；理

想（０２０１５）升逾１０％；吉利（００１７５）升逾７％；比亞迪（０１２１１）則升逾

４％。

即月期指新報１６０１５，升６９３點，高水２點。即月國指期貨報５４４０，升２６９點

，高水９點。即月科指期貨新報３２２７，升１９７點，高水６點。

內地股市造好，上證綜合指數報３０４０，升４３點或升１﹒４４％，成交１７６１﹒７７

億元人民幣。深證成份指數報１１０３８，升１９８點或升１﹒８３％，成交１１３０﹒４８億

元人民幣。（ｅｒ）

