午後恒指升幅擴大至逾１０００點，阿里升１７％領升科技股消費股

《經濟通通訊社４日專訊》傳內地即將放寬防疫措施，港股扭轉跌勢回升，今日上午零售消

費類股份再度獲資金追捧，美團（０３６９０）、京東（０９６１８）等帶動恒指最多升近

９００點。午後多隻重磅科技股進一步擴大升幅，京東集團升１５﹒６１％，報１７６﹒３元；

阿里（０９９８８）升１７﹒１４％，報７３﹒８元；美團升１１﹒０２％，報１５７﹒１元。

中美監管人員早前在港展開中概股審計核查工作。外電引述知情人士透露，美國上市公司會

計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的官員，提前完成對中概股的首輪現場審計工作。知情人士表示，

ＰＣＡＯＢ的數十名檢查人員最快於本周末離開香港，早於原來１１月中旬的日程，又稱雖然中

國監管機構要求刪減特定訊息，但相關工作取得進展。

知情人士稱，ＰＣＡＯＢ可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，可能會指出存在的

不足或改善空間，例如在內控和紀錄保存方面。



＊消費類股份起哄＊



早前最受封控措施拖累的餐飲及零售類股份，近日顯著大幅反彈；海底撈（０６８６２）升

１３﹒１７％，報１５﹒６４元；九毛九（０９９２２）升１７﹒３５％，報１６﹒６４元；呷

哺呷哺（００５２０）升１８﹒７８％，報５﹒４４元；李寧（０２３３１）升１４﹒２２％，

報５０﹒２元；安踏體育（０２０２０）升８﹒４％，報７８﹒０５元。

汽車股同樣受零售改善憧憬帶動向上；吉利汽車（００１７５）升１１﹒４３％，報

１０﹒１４元；比亞迪（０１２１１）升７﹒５８％，報２０１﹒６元。

現時，恒生指數報１６３９６，升１０５７點或升６﹒８９％，主板成交９４８﹒２４億元

。國企指數報５５８１，升４１１點或升７﹒９５％。恒生科技指數報３３２８，升２９３點或

升９﹒６５％。

即月期指新報１６４０１，升１０７９點，高水４點。即月國指期貨報５５９１，升４２０

點，高水９點。即月科指期貨新報３３３４，升３０４點，高水２０點。

上證綜合指數報３０７４，升７７點或升２﹒５７％，成交２７４１﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１１１９３，升３５３點或升３﹒２６％，成交３７１５﹒４５億元人民幣

。



表列十大升幅藍籌股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） ７３﹒８０元 升１７﹒１４％

京東集團（０９６１８） １７６﹒３０元 升１５﹒６１％

碧桂園服務（０６０９８） ９﹒６２元 升１５﹒６２％

李寧（０２３３１） ５０﹒２０元 升１４﹒２２％

海底撈（０６８６２） １５﹒６４元 升１３﹒１７％

藥明生物（０２２６９） ４４﹒３０元 升１２﹒８７％

美團（０３６９０） １５７﹒１０元 升１１﹒０２％

百度（０９８８８） ８４﹒３０元 升１１﹒１４％

吉利汽車（００１７５） １０﹒１４元 升１１﹒４３％

騰訊（００７００） ２４５﹒２０元 升１０﹒７５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

