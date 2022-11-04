《午市前瞻》專家指大市反彈有支持，零售未轉好勿盲目跟炒

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報１６２１３，升８７４點或５﹒７％，主板成

交８８７﹒２億元。恒生中國企業指數報５５１１，升３４０點或６﹒５９％。恒生科技指數報

３２６９，升２３３點或７﹒７１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２４２元，升２０﹒６元或９﹒３％，成交８２﹒６億元；美團

收報１５３﹒７元，升１２﹒２元或８﹒６２％，成交４３﹒８８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７０﹒６元，升７﹒６元或１２﹒０６％，成交３７﹒７６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊張智威：初步上望１７０００＊



恒指調整一日後今日繼續大反彈，憧憬內地放寬防疫帶動零售消費類股份繼續回升，ＡＴＭ

愈升愈有，帶動恒指上午反彈近９００點。過去一直看淡股市的信誠證券聯席董事張智威向《經

濟通通訊社》表示，今次終於能轉為看好港股，過去多次反彈都未能令他相信，但今趟反彈於技

術面上有支持，因為終於成功突破下降通道，而且已連續１０個交易日的總成交量高於過往平均

水平，勢頭強勁，反彈有望。

但他亦補充，因為外圍消息仍未算利好，故現時初步以上方另一橫行區底部１７０００點作

為阻力水平。



＊冬季臨近可部署兗礦＊



復甦概念股為港股升市火車頭，跌殘餐飲股受惠跟隨向上，半日海底撈（０６８６２）升近

一成，九毛九（０９９２２）大升逾１３％，呷哺呷哺（００５２０）更勁飆１８％。但張智威

提到，明白現時氣氛良好資金追捧零售股，但客觀而言現時「０＋０」仍未出台，零售數據未見

轉好，市道亦未見大幅改善，認為餐飲及零售股只是跟隨市況借勢炒起，基本面未見十分有支持

，故建議入手前應考慮清楚。

張智威補充指，除零售股外，冬季臨近亦可考慮季節性因素股份，如兗礦（０１１７１）可

受惠冬季煤需求而炒上，現價可以部署，中線目標上望２８元。（ｈｃ）

