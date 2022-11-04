鄭若驊丈夫潘樂陶轄下安樂工程違競爭法罰款１﹒５億，料少賺六成

《經濟通通訊社４日專訊》前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程

（０１９７７），旗下公司安樂機電設備承認違反競爭法，被罰款１﹒５億元。同時，安樂工程

發盈警，預計截至今年１２月３１日止年度純利將減少約６０－６５％。

競爭事務委員會指，安樂機電設備同意承擔法律責任，與競委會訂立合作協議，包括罰款

１﹒５億元、支付競委會的調查費用及訟費、發公告承認違反競爭條例等。公司亦會按競委會要

求，加強集團的競爭合規措施。

競委會行政總裁畢仲明表示，與答辯人達成合作協議，標誌著競委會在調查空調工程界持續

多年的合謀行為，取得重要進展，呼籲所有企業遵守《競爭條例》，不要從事反競爭行為。

競委會表示，安樂和信興是空調工程供應商的競爭對手，他們涉嫌在２０１５至２０１９年

間在一項風冷式製冷機替換項目的設計及建造合同招標，觸犯競爭條例的守則。

安樂工程今早發盈警稱，就競委會年前對其全資附屬安樂機電設備公司進行調查，涉嫌在提

供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。該公司昨（３）日連同安樂機電設備與競委會訂立協

議，該公司將不會被裁定違反《競爭條例》，委員會向審裁處建議頒令安樂機電設備向香港政府

支付罰款合共１﹒５億元，而協議部分主要條款包括安樂機電設備承認責任。

安樂工程宣布，公司早已就訴訟的潛在責任作出撥備６０００萬元，鑑於上述協議及第二輪

訴訟，故將訴訟責任撥備增至總額１﹒５億元。集團預期截至今年９月３０日止九個月核綜合管

理帳目，與截至去年止年度相比業務表現轉差，原因是ＣＯＶＩＤ－１９疫情的影響、供應鏈中

斷、材料成本增加及有關政府部門於２０２２年停止補貼援助。

公司董事會初步估計，與截至２０２１年１２月３１日止年度錄得經審核綜合純利約

３﹒１４３億元相比，預計截至今年度將錄得純利減少約６０％至６５％。儘管上述協議為集團

帶來負面財務影響，集團的整體業務、財務狀況及現金流狀況保持穩健。該公司年度業績料明年

３月刊發。（ｃｌ）

