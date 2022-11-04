《再戰明天》中國公布進出口數據，英倫銀行金融穩定策略主管講話

《經濟通通訊社４日專訊》中國公布進出口數據，及英倫銀行金融穩定策略主管講話，料為

下周一（７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。本港時間下周一７：５０ａｍ，日本央行公布

１０月２７至２８日政策會議摘要。５：００ｐｍ，英倫銀行金融穩定策略主管Ｓａｒａｈ

Ｂｒｅｅｄｅｎ在一場活動上講話。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔在歐盟執委會和歐洲央

行高級會議上參加小組討論，會議的主題為「建立為民眾和企業提供數字歐元的法律框架」。



＊本港公布外匯儲備，德國公布工業生產＊



數據方面，下周一香港公布１０月外匯儲備。中國公布１０月出口，年率升幅料由５﹒７％

收窄至４﹒５％；１０月外匯儲備料由３０２９０億美元升至３０２９５億美元；１０月進口，

年率料維持不變；１０月貿易收支料由８４７億美元升至９６０億美元。本港時間１：３０ｐｍ

，澳洲公布１０月外匯儲備。本港時間３：００ｐｍ，德國公布９月工業生產，年率升幅料由

２﹒１％收窄至０﹒３％，經季節調整月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％。

在本港，下周一公布業績的公司有：鄺文記（０８０２３）、麥迪森控股（０８０５７）、

奧傳思維控股（０８０９１）、華億金控（０８１２３）、怡園酒業（０８１４６）、浩德控股

（０８１４９）、積木集團（０８１８７）、亞太金融投資（０８１９３）、大唐潼金

（０８２９９）、信義儲電（０８３２８）、Ｆ８企業（０８３４７）、駿溢環球金融

（０８３５０）、中國創意控股（０８３６８）、源想集團（０８４０１）等。（ｗａ）

