【地皮截標】地政總署：堅尼地城商住地共收９份標書

《經濟通通訊社４日專訊》堅尼地城域多利道╱西寧街商住用地今日中午１２時截標，地政

總署宣布，該項目收獲９份標書。

據截標現場所見，至少收８份標書，獨資參與包括佳明集團（０１２７１）、信置

（０００８３）；其餘標書尚有鷹君（０００４１）、其士國際（０００２５）；富豪酒店國際

（０００７８）及百利保（００６１７）；及３家不知名發展商。

佳明集團高級項目經理曾嘉敏認為，該地皮呎吋合適，該處商業活動偏向淡靜，集團傾向興

建住宅或「上車盤」。她亦表示，出價有考慮加息因素，對樓市看法長遠樂觀。

該地皮市場估值４﹒９億至７﹒４億元，每呎樓面地價介乎１０６００至１６０００元，為

西寧街和域多利道的內地段第９０６９號，鄰近西寧街花園及招商局碼頭，地盤面積約為

５７８０平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。若以純住宅發展總樓面面

積不得多於４６２４２平方呎，並設每伙實用面積不少於２８０平方呎「限呎」條款；作非工業

用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。（ｒｈ）

