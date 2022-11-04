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04/11/2022 14:18

平保呼籲匯控大幅削減包括人力、國際總部等成本

　　《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）主要股東之一平保（０２３１８），多次建
議匯控分拆亞洲業務，以為股東釋出更大回報。平安資產管理董事長黃勇接受英國《金融時報》
訪問時表示，匯控的支出遠高於其他同業，又指有很多資深的銀行家並沒有在亞洲工作的經驗，
認為匯控逼切需要進一步削減開支，呼籲該行通過裁員等方式大幅削減成本。
　　黃勇指出，在全球金融業增長放緩下，匯控有必要且急需改善業績、降低成本和提高效率。
他提到，該行的「成本收入比」較同業高出１３個百分點，認為集團應更積極和徹底地削減成本
，　以縮窄相關差距，建議削減人力和ＩＴ等運營成本，以及國際總部的成本。
　　黃勇又提到，匯控管理層於２０２０年２月提出「重返亞洲」策略，但過去兩到三年來，市
場並未看到實質行動或成效，呼籲將更多資源轉移到亞洲。匯控亦於去年４月宣布，將有４名高
層將遷往香港，但時至今日仍未完成。而該４名高層有３名在亞洲工作經濟不足一年。
　　他強調，匯控應採取具體措施鞏固其在亞洲的市場地位，抓住亞洲市場快速發展的機遇，同
時在其全球金融模式和地緣政治風險等之間取得平衡。（ａｃ）

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