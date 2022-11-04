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04/11/2022 16:53

《小傳日記》ＴＶＢ真情流露，話客唔識落廣告？

　　《小傳日記》恒指睇嚟真係終於見底，一踏入１１月就瘋狂反彈，４日夾埋已經升超過
１５００點，神州計劃復常嘅消息愈傳愈多料，據《彭博》最新報道，神州正係考慮取消國際客
運航班嘅熔斷機制，據講年中國務院已經要求相關部委，按照國際航班分階段實行正常化目標。
即係首先增加國際航班嘅數量，隨後取消熔斷等限制，最後再逐步恢復民航業去到疫情前的水平

　　氣氛帶動差唔多隻隻股都升，連帶ＴＶＢ（００５１１）都升咗成６巴仙有多。近期ＴＶＢ
就喺Ｌｉｎｋｅｄｉｎ都出ｐｏｓｔ，各大傳媒就形容係「爆ｓｅｅｄ」，提到如今廣告客戶嘅
決定「匪夷所思」，羅列三大問題，包括「點解ＣＰＲＣ（Ｃｏｓｔ　ｐｅｒ　ｒａｔｉｎｇ　
ｐｏｉｎｔ）貴到咁都仲要買」、「點解Ｒａｔｉｎｇｓ咁高都睇唔到」同埋「點解
Ｍａｒｋｅｔｅｒｓ唔要高ＲＯＩ」。唔知係咪「孖屐婷」做到燥底之下出嘅ｐｏｓｔ，疑似鬧
客嘅文一出就引起ｂｌｏｇｇｅｒ或者行內中人熱議或者出ｐｏｓｔ抨擊，不過事實就係個個都
知呢壇嘢，如果係「孖屐婷」其中一招嚟講都算係幾成功，以股價嚟睇今日都叫升咗。
　　ＴＶＢ一向收視都高過其他電視台，但係廣告收入表現就差過最大競爭者電盈
（００００８）旗下ＶｉｕＴＶ，難怪「孖屐婷」出個ｐｏｓｔ都忍唔住真情流露。不過唔少反
駁ＴＶＢ嘅人都有提到，如今少咗人睇電視又轉咗好多做網上行銷，要對準ｔａｒｇｅｔ唔可以
單睇收視嚟決定點落廣告。
　　星期三ＴＶＢ高層、總經理（商業營運）蕭世和就再發聲明解釋，提到ＣＰＲＣ仲係現今計
算廣告回報最科學化嘅數據之一，行業必須更加重視科學化數據。不過對準ｔａｒｇｅｔ　
ａｕｄｉｅｎｃｅ，其實ＴＶＢ都唔係唔知。ＴＶＢ知道自己觀眾層係合家歡，所以一路宣傳緊
嘅鄰住買電商賣嘅主要都係合家歡產品，反而無特別針對後生市場再宣傳。其實反而呢個可以話
先係正確策略，與其埋怨或者歸咎少咗客戶，不如努力將現有嘅收視優勢提升變現能力，將收視
點變成盈利，擴大同深化現有受眾嘅變現能力，一定好過繼續拘泥於同隔籬台嘅比較，將優勢變
劣勢，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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