《真知灼見－溫灼培》英國經濟料陷兩年衰退期

《真知灼見》如預期，昨晚（３日）英倫銀行宣布加息７５基點，把其官方息率推上３厘水

平。面對９月份１０﹒１％的４０年高通脹，使英倫銀行不得不加息，但大幅加息卻又使英倫銀

行對英國經濟前景感憂慮。在其估計中，英倫銀行預期英經濟於本季將會陷入衰退，並會一直維

持衰退狀態截止２０２４年中，期間料整體經濟將會倒退２﹒９％，失業率亦將料由現時

３﹒５％的自１９７０年代低位，到２０２５年底攀至６﹒４％高水平。英倫銀行指，假若放慢

日後加息步伐，這雖可降低經濟下滑壓力，但通脹率將要更長時間才能返回該行定下的２％通脹

目標水平。另外，英倫銀行亦強調，辛偉誠政府於本月１７日公布的財政預算案，其如何加稅及

削政府開支等，均會影響英倫銀行對經濟前景預測。

英倫銀行行長貝利指，周四晚的加息幅度是屬特別性質，不會成為新常態。但由於通脹率仍

高企，往後難免需要繼續加息。現市場估計，英國息率到明年９月有機會加至４﹒６％，較未議

息前估計有機會加至４﹒８％略有所下降。



＊面對經濟衰退不利英鎊＊



由於英倫銀行表明當地經濟將有機會陷入兩年衰退期，試問有哪貨幣在此情況下還能上升？

這解釋了在議息會後英鎊匯價隨即跌穿８﹒８港元的原因。未知有關經濟預測有否已包括英政府

即將於本月１７日在財政預算案中公布的一系列加稅及削政府開支等因素。如不包括，不排除往

後英經濟情況或只會更差更不利英鎊匯價。料英鎊長遠走弱不宜持有。



＊市場焦點轉至財政預算案公布＊



現在市場焦點已轉移至本月１７日財長候俊偉的中期財政預算案公布。就近期英國報章普遍

的報道所見，都是指向英政府將加甚麼稅，削甚麼稅收豁免等。這樣做或許可增加英政府收入，

降低財赤，但將會進一步使即將陷入衰退的英經濟百上加斤。候俊偉的財政預算案會否為英國帶

來另一場動盪？這實在不能忽視。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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