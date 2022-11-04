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04/11/2022 09:53

《真知灼見－溫灼培》英國經濟料陷兩年衰退期

　　《真知灼見》如預期，昨晚（３日）英倫銀行宣布加息７５基點，把其官方息率推上３厘水
平。面對９月份１０﹒１％的４０年高通脹，使英倫銀行不得不加息，但大幅加息卻又使英倫銀
行對英國經濟前景感憂慮。在其估計中，英倫銀行預期英經濟於本季將會陷入衰退，並會一直維
持衰退狀態截止２０２４年中，期間料整體經濟將會倒退２﹒９％，失業率亦將料由現時
３﹒５％的自１９７０年代低位，到２０２５年底攀至６﹒４％高水平。英倫銀行指，假若放慢
日後加息步伐，這雖可降低經濟下滑壓力，但通脹率將要更長時間才能返回該行定下的２％通脹
目標水平。另外，英倫銀行亦強調，辛偉誠政府於本月１７日公布的財政預算案，其如何加稅及
削政府開支等，均會影響英倫銀行對經濟前景預測。
　　英倫銀行行長貝利指，周四晚的加息幅度是屬特別性質，不會成為新常態。但由於通脹率仍
高企，往後難免需要繼續加息。現市場估計，英國息率到明年９月有機會加至４﹒６％，較未議
息前估計有機會加至４﹒８％略有所下降。
　
＊面對經濟衰退不利英鎊＊
　
　　由於英倫銀行表明當地經濟將有機會陷入兩年衰退期，試問有哪貨幣在此情況下還能上升？
這解釋了在議息會後英鎊匯價隨即跌穿８﹒８港元的原因。未知有關經濟預測有否已包括英政府
即將於本月１７日在財政預算案中公布的一系列加稅及削政府開支等因素。如不包括，不排除往
後英經濟情況或只會更差更不利英鎊匯價。料英鎊長遠走弱不宜持有。
　
＊市場焦點轉至財政預算案公布＊
　
　　現在市場焦點已轉移至本月１７日財長候俊偉的中期財政預算案公布。就近期英國報章普遍
的報道所見，都是指向英政府將加甚麼稅，削甚麼稅收豁免等。這樣做或許可增加英政府收入，
降低財赤，但將會進一步使即將陷入衰退的英經濟百上加斤。候俊偉的財政預算案會否為英國帶
來另一場動盪？這實在不能忽視。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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