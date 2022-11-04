《品中資－羅國森》假如騰訊（００７００）變了國企股……

《品中資》上日的品評提到，今時今日的股王騰訊（００７００），已經淪為弱勢股，因為

今年以來，她的股價大幅跑輸恒生指數。

不過，言猶在耳，本周二（１日），騰訊股價突然大升近一成一，收報２２７﹒４元。周三

（２日）的大半日市（颱風襲港，港股下半開市不久便暫停），股價進一步升至２３０﹒６元收

市。以低位１９８﹒６元計，短短一星期左右，騰訊股價反彈了一成六，算是近期的佳作了。

騰訊突然轉強，原來基於一個很具爭議性的消息。那就是，有媒體報導，具央企背景的中信

集團，正牽頭一個財團，向騰訊大股東南非Ｎａｓｐｅｒｓ集團，洽購其持有的全部騰訊股權。

以Ｎａｓｐｅｒｓ持有騰訊約２８％股權，並以騰訊股價約２２０元計，涉資大約５，９００多

億港元，這絕對不是一個小數目。

不過，當大家仍在細味這個消息時，傳聞中的買賣雙方已經發表聲明，否認有關消息。

Ｎａｓｐｅｒｓ的子公司Ｐｒｏｓｕｓ發聲明，否認出售其持有的騰訊全部股權予中信集團，並

重申對騰訊的長遠前景仍具信心。

Ｐｒｏｓｕｓ又表示，會繼續實施今年６月宣布的開放式股票回購計劃，在市場逐步減持騰

訊股份，為股票回購計劃提供資金。至於中信集團也表示，傳聞不實，並無相關計劃。

不過，公開的信息顯示，Ｐｒｏｓｕｓ最近一次減持騰訊是在９月８日，當時減持

１１１﹒５萬股，平均價接近３０４港元。但騰訊股價之後大幅回落，反而未見Ｐｒｏｓｕｓ的

影子，反映Ｐｒｏｓｕｓ也不想在低價時沽售騰訊。



＊騰訊持續回購支持股價＊



而另一邊廂，為了支持股價，年初至１０月１４日，騰訊已花費近２５０億港元回購，回購

金額超過當前總市值的１％。短期來說，騰訊擁有足夠的現金流，仍可透過回購股份支持股價。

但我也在想，如果真的有國資企業牽頭，一次過向南非大股東洽購他們手上的全部騰訊，這

何嘗不是一個好消息？我的意思是，對小股東可能是一次解脫。

短期來說，騰訊可以消除大股東減持的壓力，引入例如中信這類的大型央企，也許有助騰訊

發展業務，尤其是洽談一些涉及國企的合作項目。

當然，這個話題有點敏感，早前內地有人提出「國進民退」的說法，就是指當民營企業發展

到一定規模之後，國家就會入股，沖淡民營企業家的股權，甚至令他們成為小股東。

不過，如果現實一點來說，現時騰訊的創辦人馬化騰，本身已經不是大股東，而且持股比例

很低，只有大約８％左右。而今次傳聞的國企入股，只是向本來的大股東洽購，對創辦人的股權

沒有影響。

事實上，國企改革中也有混合所有制的試點，即是國企引入民企作股東。因此，反過來，為

民企引入國企股東，也不是甚麼大不了的事。我認為，大前提只要是按市場運作，這就是純粹的

股權交易，應該無可厚非的。

或許，有人認為，如果騰訊變了國企股（準確來說是「混企」），估值可能會更低，因為現

時在港上市的國企，絕大部分的估值都不高，例如內銀股、資源股和其他大型綜合企業。但我想

指出，現時騰訊的估值已經十分低，某程度是低得無可再低。

而現實上，公司估值是否高，主要取決於業務前景。這一兩年，騰訊的業務發展去到一個瓶

頸位，如果不透過降低成本，提高效益，未必可以維持增長，所以，騰訊的估值出現調整。但當

宏觀經濟回復正常，早前部署的新業務能夠承接，未來的估值應該可以回升的，不管有沒有國企

的股東呢！



＊不論身份也要「共同富裕」＊



另外，也有人指出，如果騰訊變了國企股，未來只會加大力度「共同富裕」，盈利增長也會

降低。我認為，市場也許誇大了「共同富裕」的提法。其實，外國公司也有履行企業責任，每年

將一定的盈利撥作公益或環保事業。

其實，不管騰訊是否變了國企股，她也要按照國家指示，撥出一定盈利回饋社會。去年騰訊

已經撥出１０００億元人民幣投入「共同富裕專項計劃」，發揮企業在「三次分配」中的主觀能

動性。

綜合一句，無論騰訊的股權誰屬，只要她是內地公司，在內地經營業務，她就已經要履行企

業責任。我認為，騰訊在「三次分配」中要起帶頭作用，不在於她的股權誰屬，而在於她的賺錢

能力，只要她是賺大錢的，那管她是民企或國企，都是要「共同富裕」的。

如是的話，我其實樂見騰訊引入其他中資股東，至少除了資金上的支持外，還可以有業務合

作或拓展的機會呢！現時的騰訊大股東，除了早年提供資金上的支援外，對騰訊業務其實是沒有

太大貢獻呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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