《青工俠說－廖錦興》二十大後中國的貿易政策

《青工俠說》中國共產黨第二十次全國代表大會在１０月２２日閉幕，會議除了順利產生了

新一屆的中央領導班子，大會報告中提到深刻領悟「兩個確立」、增強「四個意識」、堅定「四

個自信」及做到「兩個維護」。二十後媒體大多報道及評論政治、法治、軍事甚至更敏感的統一

問題，筆者對經濟議題更感興趣，習近平總書記在重點發言時提出：

一）加快建設在製造、質量、航天、交通、網絡和數字上成為強國

二）加快建設貿易強國，優化重大生產力布局

三）中國式現代化全面推進中華民族偉大復興



誠然，在當前新冠疫情未減、俄烏戰爭未停及國際形勢複雜及紛亂下，中國難以獨善其身，

尤其內地在防疫抗疫措施方針未有任何調整之前，要民生與經濟復常就如鏡花水月，只能抱著美

好的期待去面對動輒封城的境況。在重點發言第一項中，中國近年在多個範疇已獲得明顯進步，

亦正穩步邁向強國之路，然而在地緣政治風險下，俄烏戰爭及兩岸關係的緊張令中國愈來愈高機

率成為被歐美國家大幅制裁的目標。因此要達到「加快建設貿易強國，優化重大生產力布局」難

度非常高。而與東盟國家增大貿易如為更緊密夥伴關係是達成此目標的第一步。



而在建設貿易方面在二十大後可見到明顯的進展。首先是越南共產黨中央委員會總書記阮富

仲於１０月底的正式訪華行程，其次便是巴基斯坦總理夏巴茲在１１月１日抵達北京進行訪華活

動，並表示榮幸能成為二十大後首批訪問中國的外國元首，期望與中國領導人商討振興中巴經濟

走廊等多項議題，中方亦公布中巴雙方將會簽署一系列成果文件。值得一提，德國總理朔爾茨將

於本周訪華，是新冠疫情以來第一位訪華的歐洲國家領導人，外媒形容這次訪華也會為中德全方

位戰略夥伴關係深入發展注入新動力，為世界和平穩定增長作出貢獻。美國白宮亦稱正努力安排

總統拜登在稍後印尼峇里舉行的二十國集團峰會面對面會談。



筆者認為中國經濟面對全球經濟下滑，首先要調整自改革開放以來經濟效益高企和ＧＤＰ不

斷上升的包袱。以中國作為全球第二大經濟體，具有龐大體量，要在強美元、經濟差、高通脹中

提速是不現實，甚至是危險的想法。相反，我國應加強第二、三地區市場，如非洲、中東及東盟

諸國的雙邊貿易關係。正如到訪的越南阮富仲總書記強調中越雙方要發揮地緣相近、產業互補優

勢，加強各領域務實有效合作，更好服務兩國人民福祉，並列舉十一項雙方同意的策略：



一）雙方同意，積極推進兩國發展戰略對接，加快推動商簽兩國政府間推進共建「一帶一路」倡

議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，開展產能合作，開展基礎設施建設與互聯互通合作，盡快

完成老街－河內－海防標準軌鐵路規劃評審。



二）雙方認為電子商務是雙邊經貿重要領域，繼續落實好《中國商務部與越南工貿部關於加強電

子商務合作的諒解備忘錄》，發揮電子商務合作工作組作用，加強政策溝通和經驗分享，發展跨

境電商，促進物流等領域的企業合作，探索加強兩國銀行、轉接清算機構開展電子支付合作服務

，提升中小微企業利用電子商務拓展貿易投資新管道的能力，中方將繼續通過電子商務促消費活

動，擴大越南優質特色產品在華銷售。



三）雙方同意，採取切實措施緩解兩國貿易不平衡問題，推動兩國更多優質農食產品互供出口。

中方將積極推進越南甘薯、柑橘屬水果、燕窩等農水產品准入程式。越方將積極推進中國乳品准

入程式。



四）越方願為兩國加強經貿投資合作創造便利條件。中方鼓勵符合條件的中國企業按照市場化、

商業化原則赴越投資。



五）雙方願落實好《中國商務部與越南工貿部關於加強供應鏈保障合作的諒解備忘錄》，促進兩

國產業鏈供應鏈安全穩定。



六）為推動貨物進出口，提升兩國貿易額，雙方同意推動航空、陸路和鐵路運輸合作並為此創造

便利條件。盡快商談修訂１９９２年簽署的《中越國境鐵路協定》。雙方支援兩國鐵路企業就提

升越南貨物過境中國運量加強合作。



七）雙方將繼續發揮中越農業合作聯合委員會和中越北部灣漁業聯合委員會機制作用，加強農作

物種植加工、病蟲害綜合防控等領域務實合作，開展北部灣漁業資源增殖放流與養護合作，深化

農業領域投資合作。雙方同意盡快商簽新的越南－中國北部灣漁業合作協定。



八）雙方將繼續推動商談、爭取簽署中越衛生合作協定，在新冠肺炎疫情防控生物醫學及治療藥

物方面互通資訊、分享經驗，實施好瀾湄跨境傳染病聯防聯控專案。



九）雙方願發揮好中越陸地邊界聯合委員會和邊境口岸管理合作委員會機制的作用，繼續落實好

中越陸地邊界各項法律檔，加強邊境地區治安、安全管理，統籌保障邊境疫情防控與通關便利，

繼續擴大邊境口岸（通道）開放，推進跨境基礎設施建設。



十）雙方同意，積極探索綠色發展、應對氣候變化、數字經濟等領域交流合作，打造更多中越合

作增長點。



十一）雙方同意繼續發揮好中越科技合作聯合委員會的作用，積極推動開展科技交流、聯合研究

與技術示範。通過推動雙方各級團組交流，深化上述領域合作。《香港青年工業家協會榮譽會長

廖錦興》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

