《神州頭條》財經報章頭版摘要：前三季中國服務貿易兩位數增長

《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

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國家主席習近平１１月３日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

。兩國元首宣布，將中坦關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



共謀「一盤棋」，構建區域協調發展新格局

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中國幅員遼闊、人口眾多，統籌區域發展乃重中之重。專家認為，區域協調發展戰略是解決發展

不平衡的一把「金鑰匙」，下好區域協調發展「一盤棋」，讓領跑的有後勁，讓後進的趕上來，

實現全面協調可持續發展。



前三季度中國服務貿易保持兩位數增長

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商務部３日公布，１月至９月，中國服務貿易繼續保持增長，服務進出口總額４﹒４７萬億元人

民幣，同比增長１８﹒２％。其中，服務出口同比增長２０﹒５％；進口同比增長１６﹒１％。





《上海證券報》



習近平同坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

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國家主席習近平１１月３日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

。兩國元首宣布，將中坦關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



高揚互利共贏之帆，把穩團結合作之舵

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第五屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式今日在上海舉行。國家主席習近平將發表視頻致辭。面

對疫情衝擊與不確定的全球局勢，第五屆進博會如期舉行，高揚互利共贏之帆，把穩團結合作之

舵，激蕩起中國和世界共創未來的澎湃動能。



經濟大省加力鞏固經濟恢復基礎

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抓進度擴投資，挖潛力促消費，提信心調動市場主體積極性??經濟大省近期積極部署，搶抓窗

口期，衝刺四季度。專家認為，經濟大省的穩增長舉措將在四季度發揮更大效能，預計全年經濟

有望運行在合理區間。





《證券時報》



習近平同坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

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國家主席習近平１１月３日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的坦桑尼亞總統哈桑舉行會談

。兩國元首宣布，將中坦關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



經濟大省衝刺四季度穩外貿

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記者統計，國內６個經濟大省中，廣東、江蘇、浙江進出口總值位列全國前三，浙江、山東、河

南三省增速高於全國整體水平，江蘇和四川前三季度進出口增速與全國整體水平基本相當。



銀保監會：加大力度支持京津冀重大工程項目

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銀保監會近日召開專題會議，研究部署銀行業保險業支持京津冀協同發展工作。會議指出，要積

極推動非首都功能疏解，助力雄安新區高標準高質量規劃建設。聚焦重點領域，加大交通、生態

、生產等領域金融支持。（ｌｃ）

