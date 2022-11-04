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04/11/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶８３點，報７﹒２５５５刷近十五年低

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２５５５，較
上個交易日跌８３點子，為連續第六日下調，創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個
交易日報７﹒２４７２。
　　英倫銀行追隨美國聯儲局，周四（３日）加息７５基點，是３３年來最大升幅，並警告經濟
衰退可能持續至２０２４年。英鎊兌美元隨即重貶２％，最新報１﹒１１６７。美匯指數於紐約
尾盤勁升１﹒４７％，報１１２﹒９８，是上月２１日以來最高位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒２５５５　　　＋８３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０９５５　　－１９８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９０９７　　　＋９７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９２４３　　　＋１０﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１４０２　－１１８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７７９　　－１３８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２００４　　　－９９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１２１０　　　＋６２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１８９１　　－４２７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３０２０　　＋１２６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２６　　　－２５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒５４３９　＋１３７２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２８１　　　＋７９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒４６００　　　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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