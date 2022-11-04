【聚焦人幣】人幣中間價續貶８３點，報７﹒２５５５刷近十五年低

《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２５５５，較

上個交易日跌８３點子，為連續第六日下調，創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個

交易日報７﹒２４７２。

英倫銀行追隨美國聯儲局，周四（３日）加息７５基點，是３３年來最大升幅，並警告經濟

衰退可能持續至２０２４年。英鎊兌美元隨即重貶２％，最新報１﹒１１６７。美匯指數於紐約

尾盤勁升１﹒４７％，報１１２﹒９８，是上月２１日以來最高位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒２５５５ ＋８３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０９５５ －１９８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９０９７ ＋９７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９２４３ ＋１０﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１４０２ －１１８５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７７９ －１３８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２００４ －９９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１２１０ ＋６２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１８９１ －４２７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３０２０ ＋１２６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２６ －２５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５４３９ ＋１３７２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２８１ ＋７９﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒４６００ ＋５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

