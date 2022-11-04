【聚焦人幣】人幣中間價續貶８３點，報７﹒２５５５刷近十五年低

《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２５５５，較
上個交易日跌８３點子，為連續第六日下調，創２００８年１月２２日以來近十五年新低，上個
交易日報７﹒２４７２。
英倫銀行追隨美國聯儲局，周四（３日）加息７５基點，是３３年來最大升幅，並警告經濟
衰退可能持續至２０２４年。英鎊兌美元隨即重貶２％，最新報１﹒１１６７。美匯指數於紐約
尾盤勁升１﹒４７％，報１１２﹒９８，是上月２１日以來最高位。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ７﹒２５５５ ＋８３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０９５５ －１９８﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９０９７ ＋９７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９２４３ ＋１０﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１４０２ －１１８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７７９ －１３８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２００４ －９９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１２１０ ＋６２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１８９１ －４２７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３０２０ ＋１２６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２６ －２５﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５４３９ ＋１３７２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２８１ ＋７９﹒００
１人民幣╱韓元 １９５﹒４６００ ＋５﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看