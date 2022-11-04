《鍾之日記》憧憬通關魚缸急飆，審計在望中概翻生

《鍾之日記》１１月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：漲。祖國股市：揚。



美國聯儲局強調加息力度不變，隔晚美股連跌第四個交易日，但中概股表現硬淨，或與有報

道指，美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官員提前在香港的中概股首輪現場審計工作

，本周末離開。另外，中國疫情防控似出現鬆綁跡象。據《彭博》最新報道，中國考慮取消國際

客運航班熔斷機制，利好疊加，香江魚缸上日急吐４８７點後，今日重拾升勢，一度急升逾千點

，恒指收市收復１６１００點。累計本周，恒指勁升８﹒７％，並扭轉連跌三周頹勢。

恒指今早高開１０３點，已是低位所在，隨後升幅擴大，更突破１６０００點大關，午後甫

開升幅明顯擴大，最多升１１７３點，高見１６５１３，創１０月１９日以來高位。尾市回順，

最終恒指收升８２１點或５﹒４％，報１６１６１。國指升３１２點或６％，報５４８２；科指

升２２８點或７﹒５％，報３２６４。大市成交１８８６﹒４５億元，逾４個月最高。



＊滬指本周累漲５﹒３％，２０２０年７月初以來最大單周升幅＊



內地考慮取消國際客運航班熔斷機制，有利中外人員流動，加上在岸、離岸人民幣大漲，外

資大舉入場，推動滬深股市今日放量大漲。滬綜指低開０﹒０３％後好快轉升，一舉收復三千關

，午後愈升愈多，收市飆２﹒４３％，報３０７０﹒８０點，錄得５連陽。累計本周，滬綜指升

５﹒３％，是２０２０年７月初以來最大單周升幅。深成指今日大升３﹒２％，創業板指急漲

３﹒１６％。外資流入，陸股通淨流入９９﹒９３億元人民幣，是近兩個月以來最多。成交時隔

１個交易日再次突破１萬億元，全日成交１０８０７億元人民幣，較上日大增２１﹒９％，是８

月２４日以來最多。人民銀行今日進行的３０億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２％。

公開市場全周實現淨回籠７３７０億元人民幣，收水規模創近九個月高。

市場對放鬆防疫限制的預期再度發酵，助力人民幣匯價反彈。在岸、離岸人民幣大漲，人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開６０點子後直線上揚，盤中一度飆８６０點高見

７﹒２３４０，尾盤升幅放緩，收盤報７﹒２７０３漲４９７點，創１０月２８日以來一周新高

。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４０１點子，報７﹒２８３０，一度升破７﹒２５關口。



＊憧憬避免美國摘牌，阿里巴巴大升一成一＊



中美監管人員早前在香港展開中概股審計核查工作。外電引述知情人士透露，美國上市公司

會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的官員，提前完成對中概股的首輪現場審計工作。ＰＣＡＯＢ的

數十名檢查人員最快於本周末離開香港，早於原來１１月中旬的日程，又稱雖然中國監管機構要

求刪減特定訊息，但相關工作取得了進展。知情人士稱，ＰＣＡＯＢ可能在未來幾周就關鍵檢查

結果提交初步報告，可能會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和紀錄保存方面。

消息刺激港股午後急升逾１１００點，科指更大升一成。其中，阿里巴巴（０９９８８）股

價午後曾升近２１％，高見７６﹒２元，一舉升穿１０、２０天線，為ＡＴＭＸＪ中表現最好。

尾市升勢略為回順，阿里收市仍升１１％，報６９﹒９元，成交約１﹒５２億股，涉資

１０７﹒００億元。

科網股集體抽升。騰訊（００７００）飆升７﹒８％，京東集團（０９６１８）抽高

１２﹒５％，網易（０９９９９）升８﹒７％，美團（０３６９０）升５﹒７％，嗶哩嗶哩

（０９６２６）急升１７﹒２％，快手（０１０２４）揚升１５﹒９％，百度（０９８８８）升

８﹒９％。



＊傳內地取消航班熔斷機制，航空股飛漲＊



外電報道，中國考慮取消國際客運航班熔斷機制。航空股落鑊，國航（００７５３）飆

７﹒５％，南航（０１０５５）升７﹒３％，東航（００６７０）升４﹒４％，國泰

（００２９３）跟升逾４％。旅遊股亦抽高，攜程（０９９６１）升近１２％，同程旅行

（００７８０）升８﹒２％，美團（０３６９０）揚５﹒８％。

報道引述知情人士稱，國務院近期要求中國民用航空局牽頭，與相關部委一起，籌劃取消兩

年多前因新冠疫情而設置的國際客運航班熔斷機制，包括制定相關的防疫措施。不過，該計劃沒

有明確的時間表。

知情人士指出，今年年中，國務院曾要求相關部委按照國際航班分步走正常化的目標推進工

作。即首先增加國際航班數量，隨後取消熔斷等限制，最後逐步恢復民航業國際航班至疫情前的

水平。



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