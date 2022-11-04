《廣匯論勢－鄭廣復》英國料僅輕微衰退，鎊匯２０２５年向上突破

《廣匯論勢》昨天英倫銀行（ＢＯＥ）議息後決定加息７５基點，加息幅度為３３年來最大

，指標利率上調至３厘，則是１４年來最高。當中２名委員分別建議加息半厘及０﹒２５厘。

ＢＯＥ行長貝利指出，若按市場預測，明年將利率加至５﹒２５厘，ＧＤＰ將會收縮３％，

通脹率最終降至零。然而，若以目前３％利率水平去預測，通脹率將於兩年後降至接近２％目標

，衰退的持續期更短、程度更輕。英倫銀行預期ＧＤＰ將會持續下降至２０２４年中，而通脹率

則預料未來數月在約１１％見頂後急跌，２０２５年降至零。



＊英央行料通脹明年中急跌＊



ＢＯＥ在貨幣政策報告中指出，通脹遠超過２％，太高了。能源、食品及其他開支對人民造

成很大打擊。持續的高通脹傷害每個人，穩定及低的通脹有助人們為未來做好計劃，而加息則是

令通脹回落的最佳手段，確保通脹返回２％是央行的工作，利率發展將會基於經濟表現，ＢＯＥ

現時預期通脹率將於明年中急跌。

ＢＯＥ解釋，人們在疫情期間增加購物，但賣家卻沒有足夠的供應，造成價格上升，進口商

品尤甚。油價高企令企業成本上升，而在疫情爆發後，尋找工作的人減少，令職位空缺多過應聘

人數，企業需要提高薪酬去招聘員工，而服務業價格更是上升得最厲害的。能源、食品及其他開

支大增，令英國家庭在其他方面的開支減少，造成英國經濟下滑。



＊英國經濟料２０２４年恢復增長＊



雖然目前國際油價大致穩定下來，但仍屬於高位，不過英倫銀行並不預期能源價格會快速上

升，而英國政府亦已推出措施，為家庭及企業能源帳單設定上限。另外，ＢＯＥ認為，由於部分

生產面對的困難開始紓緩，央行不預期進口物價會快速上升，而商品及服務的需要減慢應有助壓

低物價。

根據ＢＯＥ的模型，平均通脹率預期在２０２３年第四季降至４﹒２％，２０２４年第四季

降至２﹒９％，２０２５年第四季降至２﹒４％，高過貨幣政策委員會（ＭＰＣ）預期。平均

ＧＤＰ則預期在２０２３年第四季收縮０﹒２％（預測範圍則介乎收縮１﹒８％至增長１﹒５％

），但預期２０２４第四季及２０２５年第四季皆增長１﹒８％，高於ＭＰＣ模型的預測。



＊今次會議加息幅度出現分歧＊



雖說英倫銀行預期英國將會陷入經濟衰退，但預期今年下半年收縮０﹒７５％後，明年平均

僅收縮０﹒２％，並非陷入嚴重經濟衰退；此外，雖然市場預期英國指標利率於明年升至

５﹒２５厘，但ＢＯＥ行長貝利明顯已否定了相關的推測，且中位數預測利率介乎２﹒５至

４﹒５厘，即最高位距離目前的３厘相差１﹒５厘，加上今次議息並非所有委員皆支持加息７５

基點，未來的加息取態仍然視乎通脹發展。



＊鎊匯轉角市將於２０２５年出現＊



英鎊兌美元雖然在議息結果公布後急跌，但仍處於１﹒１０以上，只是上周及本周挑戰２０

周ＳＭＡ（約１﹒１６５５）明顯受阻，且聯儲局議息同樣加息７５基點，鎊美息差未變。除非

英、美基本面在未來發生預料之外的變化，否則，相信英鎊兌美元中期將維持在１﹒２０以下波

動。然而，我仍要提醒投資者，英鎊兌美元的８年周期底部將於２０２５年初出現，而ＢＯＥ預

測英國通脹率將於２０２５年降至零，加上英國須於２０２５年１月前舉行大選，很可能成為英

鎊兌美元展開突破性走勢（向上發展）的因素，屆時如已升破１﹒２０，則１﹒４０將視為上升

目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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