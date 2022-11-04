《神州縱橫－凌昆》中國創新發展有成果

《神州縱橫》中共二十大報告對推動科技及創新著墨甚多，最基本的說法可總結為「三個第

一、三大方向」，和「四新」。在這些方面的實踐早已開始，現正加快進行，更是未來發展的基

礎。



＊已形成人才紅利格局＊



上述說法並非全新，但現在有了一個總括性及較全面的陳述。「三個第一」是科技為第一生

產力、人才是第一資源、創新是第一動力。首個第一早由鄧小平提出，也是現代化的基礎。其他

兩個第一隨之而來，科技發展首先要靠人才的成功創新，當然還有兩個重要因素：投入和組織統

籌。「三大方向」則順乎「三個第一」而來，乃科教興國、人才強國和創新驅動發展。過去十年

這三方面都有重大進展。胡錦濤時代高教有爆炸式發展，開始為大量供給人才提供了初步基礎，

至今手上畢業生每年逾千萬，在讀碩士生約３００萬，科研人員逾５００萬，可用人才紅利的基

礎基本形成。今後的工作重點將要轉到提質上：要讓教育培訓效率及效益更高，人才質素更好和

能更充分利用人才，並使其更充分發揮作用。顯然今後人力資源開發重點應由增加投入轉向相關

的體制機制改革及優化。創新驅動發展已經行之有年，並已取得一些成績，證明此路可通且為正

確選擇。近年投資於高新科技產業的金額增幅強勁遠高於平均，工業生產的情況亦類似，顯示中

國經濟及工業結構正持續升級優化。此乃經濟困局中的重大亮點，可為長遠發展打好根基。這也

驅動了中國出口的競爭力提升，和向高增值產品轉移而結構升級。



＊創先產業漸多＊



「四新」是「開拓新領域新賽道」、「創造新動能新優勢」。這些都是「三個第一」及「三

大方向」落實後的成果。依仗科技創新將為經濟帶來新的發展空間和全新國際競爭，而要在新領

域新賽道取勝，必須培育出新動能新優勢。這就是搶佔新發展機遇的制高點，推陳出新也是發展

歷程的常態。

中國的現代化也循此歷程，且從後追趕先進中「四新」還有特殊意義：大可利用「彎道超車

」或跨越式發展等策略，追趕並不是只是跟在先進後面的被動而行。在舊產業的舊賽道上，中國

已落後很多追趕不易且費時，但在新產業新賽道上，中國大可與他國站到同一起跑線上。有幸者

是中國在未來產業上已能於多方面早著先鞭搶佔先機，交通上中國有高鐵及更新一代磁浮高鐵，

通訊上有移動５Ｇ及開發中的６Ｇ和量子通訊，能源上有三代核電、風能、太陽能及水電等各方

面的最先進技術，還有電動車。在其他如ＡＩ、區塊鏈、大數據、衛星通訊、超算、太空及深海

探索等廣泛領域，中國亦有後來居上之勢。故「四新」已不是口號，而是積極行動並已取得碩果

。

《資深評論員 凌昆》



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