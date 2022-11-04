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04/11/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國創新發展有成果

　　《神州縱橫》中共二十大報告對推動科技及創新著墨甚多，最基本的說法可總結為「三個第
一、三大方向」，和「四新」。在這些方面的實踐早已開始，現正加快進行，更是未來發展的基
礎。
　
＊已形成人才紅利格局＊
　
　　上述說法並非全新，但現在有了一個總括性及較全面的陳述。「三個第一」是科技為第一生
產力、人才是第一資源、創新是第一動力。首個第一早由鄧小平提出，也是現代化的基礎。其他
兩個第一隨之而來，科技發展首先要靠人才的成功創新，當然還有兩個重要因素：投入和組織統
籌。「三大方向」則順乎「三個第一」而來，乃科教興國、人才強國和創新驅動發展。過去十年
這三方面都有重大進展。胡錦濤時代高教有爆炸式發展，開始為大量供給人才提供了初步基礎，
至今手上畢業生每年逾千萬，在讀碩士生約３００萬，科研人員逾５００萬，可用人才紅利的基
礎基本形成。今後的工作重點將要轉到提質上：要讓教育培訓效率及效益更高，人才質素更好和
能更充分利用人才，並使其更充分發揮作用。顯然今後人力資源開發重點應由增加投入轉向相關
的體制機制改革及優化。創新驅動發展已經行之有年，並已取得一些成績，證明此路可通且為正
確選擇。近年投資於高新科技產業的金額增幅強勁遠高於平均，工業生產的情況亦類似，顯示中
國經濟及工業結構正持續升級優化。此乃經濟困局中的重大亮點，可為長遠發展打好根基。這也
驅動了中國出口的競爭力提升，和向高增值產品轉移而結構升級。
　
＊創先產業漸多＊
　
　　「四新」是「開拓新領域新賽道」、「創造新動能新優勢」。這些都是「三個第一」及「三
大方向」落實後的成果。依仗科技創新將為經濟帶來新的發展空間和全新國際競爭，而要在新領
域新賽道取勝，必須培育出新動能新優勢。這就是搶佔新發展機遇的制高點，推陳出新也是發展
歷程的常態。
　　中國的現代化也循此歷程，且從後追趕先進中「四新」還有特殊意義：大可利用「彎道超車
」或跨越式發展等策略，追趕並不是只是跟在先進後面的被動而行。在舊產業的舊賽道上，中國
已落後很多追趕不易且費時，但在新產業新賽道上，中國大可與他國站到同一起跑線上。有幸者
是中國在未來產業上已能於多方面早著先鞭搶佔先機，交通上中國有高鐵及更新一代磁浮高鐵，
通訊上有移動５Ｇ及開發中的６Ｇ和量子通訊，能源上有三代核電、風能、太陽能及水電等各方
面的最先進技術，還有電動車。在其他如ＡＩ、區塊鏈、大數據、衛星通訊、超算、太空及深海
探索等廣泛領域，中國亦有後來居上之勢。故「四新」已不是口號，而是積極行動並已取得碩果

《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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