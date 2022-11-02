《盤前攻略》傳內地設復工委員會評估復常，惟恒指料升勢受阻

《經濟通通訊社２日專訊》美國最新公布９月份ＪＯＬＴＳ報告顯示，職位空缺增加

４３﹒７萬個至１０７０萬個，大超市場預期。勞動市場仍然熱烈令聯儲局減慢加息伐機會縮細

，美股受壓，道指跌７９點，納指跌０﹒８９％。

據《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯向美國表示，伊朗正準備攻擊沙國境內目標，藉此轉移

國內對自９月起抗議活動的關注，地緣局勢不穩再度加劇油價上行風險。

有傳內地正計劃於明年３月正式復常，中概股跟隨昨日中港股市升勢向上，阿里

（ＢＡＢＡ）升３﹒５９％收報６５﹒８６美元，京東（ＪＤ）升３﹒０８％收報３８﹒４４美

元，網易（ＮＴＥＳ）升７﹒１０％收報５９﹒５７美元，百度（ＢＩＤＵ）升２﹒１７％收

７８﹒２３美元，拼多多（ＰＤＤ）回吐１﹒７１％收報５３﹒８９美元，攜程（ＴＣＯＭ）升

８﹒４４％收報２４﹒５４美元。



＊夜期、ＡＤＲ下跌＊



恒指夜期跌４７點，收報１５４０９。ＡＤＲ港股比例指數跌１６５點，報１５２９０點。

科技股ＡＤＲ受壓；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股低２﹒２２％，折合１３６﹒５０港元；

阿里（０９９８８）ＡＤＲ較港股低２﹒２４％，折合６４﹒６２港元；騰訊（００７００）

ＡＤＲ較港股低１﹒９０％，折合２２３﹒０８港元；小米（０１８１０）ＡＤＲ較港股低

２﹒９２％，折合８﹒９８港元。

匯控（００００５）ＡＤＲ較港股高１﹒１２％，折合４１﹒５１港元；友邦

（０１２９９）ＡＤＲ較港股低２﹒１９％，折合６２﹒０１港元。



＊恒指１０天線即遇阻＊



對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指「聽聞」內地設立「復工委

員會」，由政治局常委王滬寧領導，正評估各地復常數據，目標明年３月重新開放；消息刺激上

日中港股市急升。但外交部發言人趙立堅則指，未了解有關傳聞。目前有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數現報１５３２１，跌８１點，港股料稍為回吐上日升幅，低開近１００點。

港股再度受消息刺激熱炒，但僅憑消息難以帶動長期升勢，昨日恒指升幅曾一度擴大至逾

９００點，但於１０天線有明顯阻力，若要確立反彈力道亦最少要先企穩１０天線，但即使守得

住１０天線，未來亦須要逐條平均線向上突破，若仍受制１０天線及２０天線，則下行趨勢仍然

未改。（ｈｃ）（ｚｚ）

