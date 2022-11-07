《出旗制勝－麥穎儀》恒指強勢反彈重返萬六關

《出旗制勝》港股１１月迎來開門紅，總結上周大市表現，恒指上周一（３１日）見低位約

１４６００點後，１１月開始展開反彈，上周四（３日）稍作調整後，上周五（４日）重返

１６０００點關及２０天線之上，日內一度升近１２００點，一周升約１３００點。今早（７日

）延續升勢進一步向上，日內高位暫時曾觸及１６８２１點。投資者如繼續看好恒指，或可留意

恒指購２６３３０，行使價１９５００點，實際槓桿８﹒４倍，引伸波幅３０％，換股比率

６５００兌１，２０２３年４月２７日到期；如看淡，或可留意恒指沽２７２６０，行使價

１４０００點，實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅３５﹒８％，換股比率５５００兌１，２０２３年

４月２７日到期。

阿里（０９９８８）上周五顯著反彈，成恒指領漲股首位，日內一度升約２１％見日內高位

７６﹒２元，雖然其後升幅顯著收窄，但全日仍逾一成。不過今日表現則落後於大市，低開之後

一度跌近５﹒２％，曾見低位６６﹒３元後逐步回升，暫於７０元整數關口水平附近爭持。投資

者如看好阿里，或可留意阿里購２５８３６，行使價８０﹒０５元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波

幅５８﹒９％，換股比率１００兌１，２０２３年６月２９日到期；如看淡，或可留意阿里沽

２６６８０，行使價６２﹒８８元，實際槓桿１﹒９倍，引伸波幅６２﹒４％，換股比率５０兌

１，２０２３年９月２８日到期。

而另一隻科網股騰訊（００７００），其股價１０月下旬連續多日於約２００元水平獲承接

，上周走勢轉好，ＭＡＣＤ指標亦現黃金交叉，上周五重返２０天線之上，為９月上旬以來首次

。投資者如看好騰訊，或可留意騰訊購２６６７６，行使價２９８﹒２元，實際槓桿６﹒２倍，

引伸波幅４６％，換股比率１００兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意騰訊沽

２７０７１，行使價１８０﹒８８元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅４８﹒７％，換股比率

１００兌１，２０２３年１２月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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