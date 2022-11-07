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即市新聞

07/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》至少會見到升幅顯著的中期反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向淡。相信大家都會同意，港股短期新升浪已經開始的機會非常大，恒
指期貨陰陽燭日線圖上呈現「大陽燭」，自９月１３日高位１９５１５和１０月５日高位
１８２０５引伸下來的下降軌阻力勢將被升破。估計「一浪高於一浪」的局勢會發展下去，於５
個主要技術分析指標皆屬利好的支持下，中期新升浪即使不能形成，亦應有一個升幅顯著的中期
反彈。
　　１０月份港股交易完結前，筆者已強烈建議大家準備好入市造好，指明上周會出現我們久候
的轉角市，並鼓勵各位偷步入市，中長線增持現貨，迎接新升浪。提早動用１２﹒５％資金持有
的現貨因合適實際持貨量被上調，會變得不再屬於額外，大家可參考ＷＢＲ分析系統的指示，捕
捉下一個入市增持現貨的良機。最後，由於近日升勢過急，我們須提防回吐市況會於本周初出現

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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