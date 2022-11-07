《一周攻略－周進略》恒指突破，短期反攻

《一周攻略》經過好一段日子的悲觀氣氛，投資者的情緒發酵至今，上周五（４日）終於來

一次有點像樣的反彈，高開高走高收，收在１６１６１，與之前跟大家一直跟進的關鍵支持

１６１７０，只差９點。

無論如何，港股股民不是沒有經歷的，人家跌，自己跌，沒有什麼大問題，甚至多跌一點，

人家漲，自己沒什麼漲，也只好認了，反正不同地方不同企業，自然有不同的賣點，過去十年，

焦點盡在科技新經驗，別人先吃頭啖湯，及至後來，港股才陸續在指數層面加入這些元素，自然

是吃虧。



＊沒賺只有虧，心理不平衡＊



問題卻是，在歌舞昇平的日子，人人水漲船高之際，若沒有跟隨一起資產價格膨脹起來，則

至稍後的貨幣供應收緊一刻，卻要一樣的身家縮水，自然是心理不平衡。

大家不要小看，那些媒體報道說強積金，全港市民平均虧了多少，這些看來不是十分嚇人的

，但卻更令人無奈，因為沒有積極參與投資戰陣，只是在退休金安排上，相對長遠而保守的，仍

然是無處可逃，九成以上的選擇都是虧錢的，這樣一來，叫人情何以堪。



＊強積金表現，誠非戰之罪＊



是的，大家不難想像，這已經不是港股本身的問題，平心而論，即使久經戰陣，經驗豐富，

工具廂有不同資產類別可選，可長可短，全球布局的，在強積金管理上，有如此表現，則說明了

一件客觀事實，今次不是個別人士的能力問題，而是全球水退，資產價格打折，股匯債商品，無

一倖免，正所謂環球同此涼熱。

這樣一來，大家的心灰意冷，可謂到了極點，可不是嗎，自己親自操作，倒也罷了，出於退

休安排，不得不由別人代勞的，在明知沒有希望的日子，也被逼要乖乖交出血汗錢，擺明是虧的

，也要自動被扣除，眼白白看見白花花的鈔票換來不值錢的股票，到月末或季末甚至年末，投資

回報的報表不想看也不行，媒體大加報道，生怕你不知道錢已虧了。



＊平均成本法，假設長線升＊



幸好，天無絕人之路，尤其是港股股民，早已經有大喜大悲的過山車訓練，大可以安慰自己

，退休日子尚遠，長期投資便看長期吧，平均成本法也。

當然，平均成本法也不是絕對可靠的，當中有必需的假設，就是押注的資產，例如基金，旗

下所持有的資產，例如港股，例如美股，以至美債，又或者其他各式各樣的項目，長遠反覆上升

，即使一時三刻的跌價，也只是給予大家更便宜的進場價。



＊長期估值偏低，短期形態超賣＊



這樣一來，大家只能抱著隻眼開隻眼閉的態度，在這些無可奈何的長期投資上，盡量把所選

的，配合真的長期有上升勢頭，而放棄那些看來沒有希望，長期不濟的，然後自由市場競爭下，

資金流走至一個點，那些看來最不濟的，也可以有一定的吸引力。

對，這就只是為什麼港股在歷史估值而言，明顯超賣，遠低於平均數，用幾乎任何量度標準

而言，都是長期有吸引力的，也就是這樣的情況，才可以蘊釀出較急勁的反彈。



＊以１６１６１作為重點參考＊



當然，反彈過後，是否無以為繼，這就是問題所在了。短期而言，上周五的反彈後，大家重

新檢視，發現一般日子的低位徘徊，成交有繼續累積，狀似低位收集的形態，令部分投資者有興

趣再入場，尤其早前大家擔心的，美聯儲收水依然的格局，大抵大家都心裏有數，反而是隨時可

能再猜想，有可能慢慢放慢，把加息步伐放慢，便是悲觀到盡的樂觀可能性。

如此一來，大家不妨把１６１６１看成是如今的支持位，入場有心理準備，例如本周的部署

，若不能守穩１６１６１，便要加倍小心，否則，大可以再在場內多待一會，看看有沒有別的人

陸續進場，起碼把握一兩星期的機會也好。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

