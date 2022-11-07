《套期保值－蕭猷華》風雨過後，港股漸露曙光

《套期保值》過去三年，香港經歷了社會動盪和疫情限制，上周「國際金融投資峰會」不但

成功舉辦，更吸引全球最大的金融集團和銀行領袖出席，香港得天獨厚，有穩健金融體系，資金

自由進出，背靠國家強大經濟增長引擎，作為內地與世界的超級聯絡人，也同時擁有國際優勢的

城市，香港仍然是亞洲金融首選之地。



恒指由２０２１年２月的３１０００點水平，跌至上周低見１４６００點左右，主要受到環

球通脹、加息、內地監管整頓、疫情封控、中概股退市風險、中美關係、俄烏戰爭等，使恒指創

下１３年低位。無可否認，環球通脹、地緣政治風險難以解決。另一方面，相信中共「二十大」

之後，料「動態清零」方針不會改變，但大方向相信會逐步放寬防疫政策，加上美國審計官員提

前完成第一階段中概企業審查，預期中港股市走勢會好轉。



美國勞工部上周五（４日）公布就業數據，１０月非農新增職位增加２６﹒１萬份，預期為

增加１９﹒３萬份，失業率升０﹒２％至３﹒７％，就業數據合乎預期。聯儲局主席鮑威爾上周

指出，預期未來一至兩次議息會議，討論放慢加息步伐，但距離暫停加息言之尚早，加息政策已

到後期階段，預期美元有機會下跌，減輕人民幣再貶值壓力，利好中港股市。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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