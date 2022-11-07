《洪視全球－洪灝》萬億一推

《洪視全球》上周的行情確然是史詩級的：離岸人民幣兌美元匯率ＣＮＨ在１１月４日大漲

超２０００基點，創有記錄以來最大單日漲幅，其歷史次高漲幅則發生在僅兩周之隔的１０月

２６日；恒生科技指數ＨＳＴＥＣＨ和中概互聯網指數ＫＷＥＢ上演了有史以來風頭無兩的單周

行情。與此同時，恒指、追蹤中國ＡＤＲ的金龍中國ＰＧＪ和追蹤大盤股的富時中國ＦＸＩ均錄

得１０多年來最亮眼的單周漲幅。此外，香港３個月期ＨＩＢＯＲ飆升至２００７年以來最高水

。

上周，有關防疫的一系列漸進式政策調整相繼落地。繼幾周前多家航司增班多條國際航線後

，取消國際航班熔斷機制亦被提上了議事日程。ＢｉｏＮＴｅｃｈ的新冠疫苗獲准向在華外國人

接種。甚至有數家外媒引述消息，稱中國入境隔離檢疫的時間擬將由７月的十日縮短至七日。鑒

於市場的應聲上漲為中國市場平添了價值數萬億元的市值，我們的一條推文被投資界譽為「萬億

一推」。

雖然國務院聯防聯控機制新聞發布會表面上並未透露更多實質性的改變，但確乎有些許微妙

的轉變不容忽視。例如，部分城市因簡單化、「一刀切」和「層層加碼」的疫情防控政策被點名

通報。發布會還強調要繼續穩步推進老年人的疫苗接種工作。在國內社交媒體輿論場中，一些「

意見領袖」開始發聲質疑某些過度防疫的措施及其對於社會和經濟影響。而當我們下筆成文時，

他們的這些帖子安然無恙，並未被刪除。



＊港股處於空頭回補階段＊



除卻這些循序漸進的積極進展為Ａ股市場的史詩級反彈平添助力外，港股的做空在總成交量

的佔比也開始從歷史高點拐頭向下，這一跡象表明了空頭回補是上周港股反彈的部分動力。

空頭回補往往較指數的運行滯後一到兩個月，因此應該有助於維持市場上漲勢頭。話雖如此

，正如我們在２０２２年１０月３０日發表的題為《Ｍａｉ！ Ｍａｉ！ Ｍａｉ！》的報告中

所指出的，港股的大市成交量和做空交易均處於低位，表明市場正在艱難尋底的過程中。如是，

盡管做空佔比正從歷史高位開始減倉，但在成交量如此低迷的情況下，空平交易還能維持多久尚

有待觀察。以史為鑒，ＨＩＢＯＲ的飆升預示著波動率即將尾隨而至。如是，這極有可能是拜美

國市場的風高浪急所賜。



＊中國市場領先越南市場長達三個月之久＊



我們比較了過去五年中國和越南的大市走勢。一旦我們根據中國市場的領先特徵進行調整，

兩個市場的相似走勢便一目了然，而中國市場領先越南市場長達三個月之久。以史為鑒，越南股

市很可能會進一步下挫。

這個相關性著實引人注目。越南一向被視為中國年輕的接棒者，亦為社會主義市場經濟機制

，並廣受東西方投資者的追捧。如果中國股市的下跌完全是個體因素所致，為何這兩個市場的走

勢這般相似？

由此可見一定還存在其他因素在起作用。我們進一步比較了一些全球備受關注的成長型資產

，即方舟基金（ＡＲＫＫ﹒ＵＳ）、恒生科技指數（ＨＳＴＥＣＨ﹒ＨＫ）、滬深３００指數以

及離岸人民幣ＣＮＨ。（於我們而言）毫不奇怪，這些資產運行的路徑軌跡基本一致。換言之，

中國科網股和成長型資產大跌的原因，很可能與以方舟基金為代表的美國成長型股票的一路走低

有著更多的共性。這極有可能是由於全球增長放緩－－這也是美國和中國成長型資產的共通之處

。



＊未來數月市場將風高浪急＊



盡管做空在港股總成交量的佔比正從歷史高位拐頭向下，並成為史詩級空頭回補的一波助力

，但３個月期ＨＩＢＯＲ飆升至２００７年以來最高水平，預示著未來數月市場將風高浪急。市

場波動很可能將源自美國市場。

中國和越南股市相似的走勢表明，中國股市的拋壓與外國投資者所相信的共識相悖。美國和

中國的成長型資產不過是受了增長放緩的拖累。

上周史詩級反彈行情開始的水平，其實與２０２０年２月新冠疫情爆發時市場的最低點一致

。美股也很快將回落至這一水平。盡管疫情防控策略不同，中國主要通過行政措施，而美國主要

通過財政和貨幣手段，但東西方市場似乎都先後回到了最初的起點。一如百川東去，逝水赴海。

《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１１月７日發表的《中國市場策略》報告



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