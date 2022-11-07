《盤後部署》恒指再升逾４００點企穩廿天線，總成交回升利港交所

《經濟通通訊社７日專訊》《華爾街日報》引述中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾

光在一次會議上表示，明年內地防疫政策將有實質性變化，上周五中概股大幅造好，惟國務院再

度強調動態清零總方針不變，恒指今早低開１２９點。

不過，美股受聯儲局官員溫和加息言論刺激造好，受外圍帶動下，港股開市後迅速扭轉跌勢

，匯控（００００５）裂口高開於４２﹒７５元，隨後科技股升幅擴大，個別低殘內房股亦炒起

，碧桂園（０２００７）及碧桂園服務（０６０９８）一度佔據最大升幅藍籌頭兩位，恒指中午

收市前最多升６６０點，高見１６８２１點。



＊復甦概念股轉跌為升＊



午後恒指收窄升幅，但受大市氣氛帶動，上午因清零言論普遍受壓的餐飲股及濠賭股亦轉跌

為升，最終海底撈（０６８６２）升２﹒７６％，報１５﹒６４元；百勝中國（０９９８７）升

０﹒８６％，報３９９﹒４元；金沙（０１９２８）升０﹒８３％，報１７﹒０４元；銀娛

（０００２７）升０﹒７１％，報４２﹒４５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４﹒６９％。

個別超賣科技股及內房股借勢大反彈；微盟集團（０２０１３）升１３﹒５３％，報

４﹒５３元；商湯（０００２０）升３５﹒３４％，報１﹒８元；華虹（０１３４７）升

１６﹒８７％，報２３元；旭輝控股集團（００８８４）升１５﹒７９％，報０﹒５５元；碧桂

園（０２００７）升１１﹒０２％，報１﹒４１元。



＊比亞迪無懼減持收升＊



此外，再遭股神巴菲特減持近３３０萬股的比亞迪（０１２１１），上午表現受壓，但受大

市氣氛帶動，下午最多轉升逾２％，重上２００元以上水平，但尾市升幅收窄，最終升

０﹒７６％，報１９８﹒５元。

恒指午市升幅同樣收窄，最終收報１６５９５，升４３４點或升２﹒６９％，主板成交

１４８５﹒９６億元。國指收報５６３６，升１５３點或升２﹒８０％。科指收報３３９６，升

１３２點或升４﹒０６％。Ａ股先升後回；上證綜合指數報３０７７，升７點或升０﹒２３％，

成交４２４４﹒２９億元人民幣；深證成份指數報１１２０７，升２０點或升０﹒１８％，成交

５８１７﹒４０億元人民幣。



＊外圍消息有利增加港股成交額＊



恒指今日升超過４００點收市，繼上個交易日收復１０天線後，今日更是自８月底以來首度

重上２０天線，全日大市總成交額超過１４００億元，消息、技術走勢及成交量配合下，港股有

望繼續向上。

港交所（００３８８）公布，今年１０月平均每日成交金額為１０４６億元，較上月底的

９２９億元上升１３％。現時外圍憧憬美國聯儲局大有機會減慢加息步伐，加上內地防疫措施正

醞釀轉向，內外配合加上日均成交額回升，港交所第四季收入有望回升，現時可於２０天線附近

作部署，目標上望１００天線至３２０元水平。（ｈｃ）

