《政經范局－范強》被錯估的中期選舉主議題

《政經范局》至少是基於以下三個原因，即將於美國當地時間本周二（８日）舉行中期選舉

，受到了非同一般的關注：

一、民主黨籍總統拜登在首個任期之初，就因為在公眾場合展示的一連串行為，而令外間懷

疑他出現嚴重的「認知障礙」，能否順利完成任期成了問號；

二、伴隨著拜登健康日差，是美國國內政治的空前對立。高舉「美國優先」民粹旗幟的共和

黨前總統特朗普，有意在中選結束後即正式宣布參加總統選舉。這使得中選成為了２０２４年的

總統選舉前哨站。

三、由中選直接轉進總統選舉，預視了未來兩年漫長的兩黨權力爭奪。在歐洲爆發俄烏戰爭

、朝鮮半島核危機升級、台海局勢風高浪急的情況下，美國國內黨派之爭恐形成外溢效應，對國

際局勢穩定造成關鍵影響。



＊選前民調是否準確？＊



選前各項民調普遍顯示，通脹和經濟已成為美國公眾最為關注的問題，而共和黨在此領域得

分較高。照此推算，拜登政府可以得到的最好結果，是民主黨失去眾議院優勢，但仍在參議院保

住微弱優勢；最壞的情況，是民主黨在參眾兩院同告失利，拜登在餘下的未來兩年總統任期困守

白宮。

因此，圍繞著今次中選的一個主要議題，就是拜登政府可能即將面對的執政危機。其實，中

選以往被視為美國民眾對總統執政表現的「期中考核」，美國歷任總統無論是執政初期人氣有多

高，待到選後都有可能在一定程度上失去國會支持。所以白宮出現一位跛腳鴨總統，本來也算不

上新鮮事。

在美國公眾即將投票之際，反而更應提醒的是，近年美國重大政治選舉期間的民調經常失準

：最為顯著的例子是２０１６年特朗普以共和黨黑馬姿態，一舉擊敗在民調中大熱的民主黨對手

希拉莉。回溯更早的個案，如２００８年總統選舉，民調也並沒有反映出奧巴馬會在民主黨初選

階段擊倒希拉莉；而在２００４年總統選舉前，民調普遍認為小布殊總統難以獲得連任，但他最

終卻以大比數擊倒了民主黨挑戰者克里。



＊通脹問題重要還是意識型態重要？＊



圍繞今年中期選舉，雖然各種指標都預示著民主黨的一次慘敗，但仍可能出現一個導致民調

失準的技術性問題，即問卷的設定局限於對各項政治、經濟及社會政策「分門別類」的評分，而

忽略了美國社會當前的整體意識型態對立問題。因此不可排除一種可能，即民主黨支持者可能對

拜登的領導力、通脹和經濟等問題不滿，但在「國會山莊暴亂」、「反墮胎」、「槍枝暴力」等

「大是大非」問題前，最終仍會把票投給民主黨。

換言之，此次投票的一切結局都言之過早。它不見得只是公眾對拜登、佩洛西等民主黨政執

高層表現的評分，更有可能是一次意識型態的爭奪戰。尤其是對民主黨支持者來說，這是捍衛政

治立場的投票。對他們而言，參、眾兩院選舉關乎國會能否阻擋共和黨的「逆流」；而州長選舉

更是民主黨培養未來總統人選，為拜登接班的重要途徑。

凡此種種，對於民主黨「死忠」而言皆為寸步不可退讓之戰，所以關鍵仍要看整體投票率以

及中間選民的取向。今次中選結果亦因此會在很大程度上，揭示出美國公眾意識型態之爭的真實

程度與狀態。



＊政治對立是否改變競選文化？＊



事實上，在民調中處於劣勢的民主黨高層，顯然注意到了意識型態鬥爭的助燃效果。例如，

拜登專程於上周三（２日）來到首都華盛頓的聯合車站（Ｕｎｉｏｎ Ｓｔａｔｉｏｎ）發表講

話，以民主黨議長佩洛西丈夫保羅遇襲事件為例子，警告美國「民主」正受到前所未有的威脅。

拜登講話的地點，就在去年１月國會山莊暴亂現場不遠。而拜登的黨友，在今次競選中扮演

重要幕後角色的前總統奧巴馬，同日在亞利桑那州為民主黨站台時，也口徑一致警告，如果由「

否認前年總統選舉結果的人勝出，民主就會死亡」。

自從特朗普率領「美國優先」的民粹大軍向白宮進發以來，基層選區民眾的政治對立激化，

出現了持續的對峙、打鬥、甚至是引發槍擊行為。佩洛西丈夫在中選投票前夕遇襲，確實再度激

起了民主黨人對政治暴力行為的不滿，拜登和奧巴馬也不點名把暴力行為的源頭指向特朗普，視

之為「民主」的敵人。

中選結果出爐後，無論是失敗一方不承認選舉結果，還是發生不同黨派支持者的街頭對峙，

暴力、甚至是佔領事件，都會從方方面面固化競選行為中的暴力和非理性基因，並在未來兩年延

燒至總統選舉。因此，美式競選政治文化是否會持續走向對抗，是今次中選最值得留意的問題，

也是美國兩大政黨最應該致力避免的事情。《經濟通通訊社評論員 范強》

