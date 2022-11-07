《台股攻略－黃振宇》台股隨外圍股市造好，成交金額創近月新高

《台股攻略》台股今日（７日）隨外圍股市造好，在台積電領軍下，半導體權值股同步上揚

，加權指數一度升過２００點，金融及航運股獲資金追捧，指數最終收１３２２３點，升１９７

點，成交金額為２０４６億元（新台幣．下同），創１個月新高，三大法人同步買入，合共淨買

入１０５﹒８４億元。

電子權值股的台積電收３９０元，升２﹒１％，市值重上１０兆元；聯發科收６２０元，升

近４％；聯電、日月光投控、聯詠及瑞昱等權值股均升３％至５％。此外，美國對中國的晶片禁

令影響較市場預期輕，刺激矽智財（ＩＰ）及特殊應用ＩＣ（ＡＳＩＣ）股份獲資金追捧，世芯

－ＫＹ及Ｍ３１漲停，創意、智原及晶心科均升２％至６％，力旺升０﹒９％。處理器大廠美商

超微（ＡＭＤ）推出新款處理器，而運算核心均採用台積電的５納米製程，消息刺激主板及顯卡

製造商撼訊、青雲及麗臺漲停，技嘉升５﹒４％，微星升３﹒６％。金融股造好，富邦金升

２﹒５％，中信金、兆豐金、玉山金、國泰金及開發金均升１％至２％。市傳中國將放寬防疫管

制，帶動貸運價回升，航運股方面，萬海收７０元，升５﹒１％；長榮收１４３﹒５元，升

３﹒２％，陽明收６２﹒３元，升１﹒８％；台船及正德漲停，四維航、中航、新興及裕民均升

３％至６％。

現階段迎來利好訊號，美國１０月份非農就業人數勝市場預期，美聯儲局官員亦希望縮減加

息幅度及延長加息等政策，消息刺激股市反彈，建議投資者順勢而行，採取逐步入市策略，留意

跌深反彈的電子股、綠能、儲能及新能源汽車相關股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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