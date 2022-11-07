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即市新聞

07/11/2022 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》港股後市向上機會較大

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、醫
療保健業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為達利食
品（０３７９９）、匯控（００００５）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首
選康師傅（００３２２）、ＥＳＲ（０１８２１）與萬國數據（０９６９８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、金融業與醫療保健業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控、百威亞太與紫金礦業
（０２８９９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選康師傅、港鐵（０００６６）與萬國數據。
　　恒指牛證重貨區現位於１４５００－１４５９９，由於距離恒指現水平甚遠，暫時應該有出
現強制性收回情況的危險。另一方面，恒指熊證重貨區現位於１６８００－１６８９９，我們應
密切留意淡友炒家的部署，看清楚他們有否將防線下移，以及會否引來好友大戶殺倉。按目前形
勢推測，港股後市向上的機會較大。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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