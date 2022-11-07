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即市新聞

07/11/2022 09:26

《中概異動股》比亞迪低開逾３％，遭巴菲特再減持近３３０萬股

　　《經濟通通訊社７日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌３﹒１５％，報１９０﹒８元，該
股成交約１３萬股，涉資２３９６萬元。
　　上周傳出比亞迪再遭股神巴菲特減持，據聯交所披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡
（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ　Ｈａｔｈａｗａｙ）於上周二（１日）以每股平均價１６９﹒８６５７
，減持３２９﹒７萬股比亞迪Ｈ股，套現５﹒６億元，持股量由１８﹒２２％降至１７﹒９２％

　　巴郡於今年９月１日亦申報，以每股平均價２６２﹒７２４３元減持１７１﹒６萬股比亞迪
Ｈ股，套現約４﹒５億元，當時巴郡持股由１９﹒０２％降至１８﹒８７％。於９月１日後至
１０月底料巴郡仍有小幅減持比亞迪，惟因低於須予披露比例，故未有公開申報。
　　現時，恒生指數報１６０３１，跌１２９點或跌０﹒８０％，主板成交２６﹒８７億元。國
企指數報５４１４，跌６８點或跌１﹒２５％。恒生科技指數報３２０５，跌５９點或跌
１﹒８１％。
　　即月期指新報１６００９，跌１８２點，低水２３點。即月國指期貨報５４０４，跌９５點
，低水１０點。即月科指期貨新報３２１０，跌７３點，高水１９點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　１９０﹒８０元　跌３﹒１５％
　　理想汽車（０２０１５）　　６９﹒８０元　跌６﹒６８％
　　蔚來（０９８６６）　　　　８８﹒１０元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３０﹒９０元　跌４﹒４８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１０﹒２２元　跌０﹒３９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　５﹒３７元　跌０﹒５６％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒１９元　跌０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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