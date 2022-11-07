《中概異動股》比亞迪低開逾３％，遭巴菲特再減持近３３０萬股

《經濟通通訊社７日專訊》比亞迪（０１２１１）現價跌３﹒１５％，報１９０﹒８元，該

股成交約１３萬股，涉資２３９６萬元。

上周傳出比亞迪再遭股神巴菲特減持，據聯交所披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡

（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）於上周二（１日）以每股平均價１６９﹒８６５７

，減持３２９﹒７萬股比亞迪Ｈ股，套現５﹒６億元，持股量由１８﹒２２％降至１７﹒９２％

。

巴郡於今年９月１日亦申報，以每股平均價２６２﹒７２４３元減持１７１﹒６萬股比亞迪

Ｈ股，套現約４﹒５億元，當時巴郡持股由１９﹒０２％降至１８﹒８７％。於９月１日後至

１０月底料巴郡仍有小幅減持比亞迪，惟因低於須予披露比例，故未有公開申報。

現時，恒生指數報１６０３１，跌１２９點或跌０﹒８０％，主板成交２６﹒８７億元。國

企指數報５４１４，跌６８點或跌１﹒２５％。恒生科技指數報３２０５，跌５９點或跌

１﹒８１％。

即月期指新報１６００９，跌１８２點，低水２３點。即月國指期貨報５４０４，跌９５點

，低水１０點。即月科指期貨新報３２１０，跌７３點，高水１９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） １９０﹒８０元 跌３﹒１５％

理想汽車（０２０１５） ６９﹒８０元 跌６﹒６８％

蔚來（０９８６６） ８８﹒１０元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） ３０﹒９０元 跌４﹒４８％

吉利汽車（００１７５） １０﹒２２元 跌０﹒３９％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒３７元 跌０﹒５６％

長汽（０２３３３） ９﹒１９元 跌０﹒７６％

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（ｈｃ）

