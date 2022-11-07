《異動股》國務院重申清零不動搖，復甦概念股受壓，攜程跌逾４％

《經濟通通訊社７日專訊》攜程（０９９６１）現價跌４﹒２１％，報２１３﹒８元，該股

成交約２８萬股，涉資５９４３萬元。

上周五（４日）《華爾街日報》引述中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光在一次會

議上表示，明年內地防疫政策將有實質性變化。惟國務院聯防聯控機制周六（５日）召開記者會

，被問及內地防控政策近期會否有所調整，國家衛健委新聞發言人米鋒回應，當前內地仍然面臨

境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，要堅持「外防輸入、內

防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

餐飲股及濠賭股普遍受壓；海底撈（０６８６２）跌１﹒０５％，報１５﹒０６元；九毛九

（０９９２２）升０﹒３９％，報１５﹒５６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

９﹒７３％；百勝中國（０９９８７）跌１﹒９２％，報３８８﹒４元；金沙（０１９２８）跌

０﹒９５％，報１６﹒７４元；銀娛（０００２７）跌０﹒４７％，報４１﹒９５元；永利澳門

（０１１２８）跌０﹒５２％，報３﹒８１元。

現時，恒生指數報１６３５７，升１９６點或升１﹒２２％，主板成交１６５﹒５３億元。

國企指數報５５４４，升６２點或升１﹒１３％。恒生科技指數報３３２４，升５９點或升

１﹒８４％。

即月期指新報１６３７２，升１８１點，高水１４點。即月國指期貨報５５５２，升５３點

，高水７點。即月科指期貨新報３３３４，升５１點，高水２３點。

上證綜合指數報３０７５，升４點或升０﹒１５％，成交６０９﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１１２４１，升５４點或升０﹒４８％，成交９０８﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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攜程（０９９６１） ２１３﹒８０元 跌４﹒２１％

海底撈（０６８６２） １５﹒０６元 跌１﹒０５％

九毛九（０９９２２） １５﹒５６元 升０﹒３９％

百勝中國（０９９８７） ３８８﹒４０元 跌１﹒９２％

金沙（０１９２８） １６﹒７４元 跌０﹒９５％

銀娛（０００２７） ４１﹒９５元 跌０﹒４７％

永利澳門（０１１２８） ３﹒８１元 跌０﹒５２％

潤啤（００２９１） ４５﹒８０元 升１﹒５５％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒２０元 跌１﹒１５％

李寧（０２３３１） ４９﹒７０元 升０﹒６１％

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（ｈｃ）

