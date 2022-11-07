恒指升逾５００點，碧桂園孖寶齊飆逾１２％

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數報１６７００，升５３９點或升３﹒３４％，主板成交

７２６﹒８１億元。國企指數報５６６３，升１８０點或升３﹒３０％。恒生科技指數報

３４１３，升１４８點或升４﹒５６％。

藍籌股升幅榜頭四位包括，碧桂園服務（０６０９８）現價升１２﹒５％，報１０﹒８元，

該股成交約４３４１萬股，涉資４﹒４４億元，盤中高見１０﹒８元，最低見９﹒３２元；碧桂

園（０２００７）升１２﹒６％，報１﹒４３元；舜宇光學科技（０２３８２）升１０﹒７％，

報８７﹒４元；港交所（００３８８）升７﹒０７％，報２６３﹒６元。

即月期指新報１６７２８，升５３７點，高水２７點。即月國指期貨報５６７７，升１７８

點，高水１４點。即月科指期貨新報３４２４，升１４１點，高水１１點。

上證綜合指數報３０８６，升１５點或升０﹒５１％，成交２６３７﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１１２４７，升６０點或升０﹒５４％，成交１６０１﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １０﹒８元 升１２﹒５％

碧桂園（０２００７） １﹒４３元 升１２﹒６％

舜宇光學科技（０２３８２） ８７﹒４元 升１０﹒７％

港交所（００３８８） ２６３﹒６元 升７﹒０７％

信義光能（００９６８） ９﹒４１元 升６﹒８１％

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