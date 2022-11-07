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07/11/2022 11:21

恒指升逾５００點，碧桂園孖寶齊飆逾１２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數報１６７００，升５３９點或升３﹒３４％，主板成交
７２６﹒８１億元。國企指數報５６６３，升１８０點或升３﹒３０％。恒生科技指數報
３４１３，升１４８點或升４﹒５６％。
　　藍籌股升幅榜頭四位包括，碧桂園服務（０６０９８）現價升１２﹒５％，報１０﹒８元，
該股成交約４３４１萬股，涉資４﹒４４億元，盤中高見１０﹒８元，最低見９﹒３２元；碧桂
園（０２００７）升１２﹒６％，報１﹒４３元；舜宇光學科技（０２３８２）升１０﹒７％，
報８７﹒４元；港交所（００３８８）升７﹒０７％，報２６３﹒６元。
　　即月期指新報１６７２８，升５３７點，高水２７點。即月國指期貨報５６７７，升１７８
點，高水１４點。即月科指期貨新報３４２４，升１４１點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３０８６，升１５點或升０﹒５１％，成交２６３７﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２４７，升６０點或升０﹒５４％，成交１６０１﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　１０﹒８元　升１２﹒５％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１﹒４３元　升１２﹒６％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　８７﹒４元　升１０﹒７％
　　港交所（００３８８）　　　　２６３﹒６元　升７﹒０７％
　　信義光能（００９６８）　　　　９﹒４１元　升６﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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