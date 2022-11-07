《午市前瞻》大市宜先博反彈後再部署，可吼二線科技股及內房

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報１６７１４，升５５３點或３﹒４２％，主板

成交８８７﹒７億元。恒生中國企業指數報５６７６，升１９３點或３﹒５３％。恒生科技指數

報３４１７，升１５３點或４﹒７１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２４７﹒２元，升８﹒６元或３﹒６％，成交６７﹒６９億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報７０﹒７元，升０﹒８元或１﹒１４％，成交４４﹒８８億元；美團收報

１５５﹒５元，升６元或４﹒０１％，成交３３﹒９２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊連敬涵：成交額大增恒指挑戰５０天線＊



上周五美股憧憬內地防疫政策轉變有望，資金熱捧中概股，但國務院重申動態清零總方針不

變，港股今早低開，但隨後熱錢流入科技股，加上匯控（００００５）造好，帶動恒指半日已升

超過５００點。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指後市大有機會繼

續上，上星期已收復２０天線，今早跌後反彈兼成交額大增，證明上升動力維持，下一關將挑戰

５０天線。



＊５０天線前宜先博反彈＊



恒指回升少不免依賴科技股，但連敬涵指今日股市升勢全面，科技股對比其他板塊升勢並不

突出，其他同樣跌殘股份彈幅更為明顯。他指出，目前恒指企穩２０天線並強勢挑戰５０天線，

但過去反彈突破２０天線時都未有超過４日，目前大市未確立轉勢時候，值得入手低殘股份博反

彈，待企穩２０天線一星期後確立轉勢、升至５０天線遇阻調整時，才再部署中長線投資。

連敬涵指不少二線科技股為值博之選，如微盟（０２０１３）及商湯（０００２０）等追落

後之勢強勁，另外內房股亦福禍相依，風險大但彈幅勁，博反彈不妨留意。



＊比亞迪減持利淡影響將減退＊



比亞迪（０１２１１）再傳出遭股神巴菲特減持，上周二（１日）以每股平均價

１６９﹒８６５７元，減持３２９﹒７萬股比亞迪Ｈ股，套現５﹒６億元。市場早前憧憬股神只

會於２００元以上減持，但如今比亞迪小有彈幅即再出手，連敬涵指今次減持股份比例較上兩次

更多，反映２００元下不減持只是市場揣測，如今證明無論比亞迪價位如何，股神都有可能以緩

慢速度逐步出貨。

然而連敬涵強調，比亞迪前景優秀，今日受影響程度亦較細，預期減持消息將逐步消化，未

來利淡作用減少，市場亦有資金願意接貨。（ｈｃ）

