《娥姐錦囊－張賽娥》拓虛擬資產須加強教育，掌握監管尺度

《娥姐錦囊》香港金融科技周（Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｗｅｅｋ）上周開幕，政府同日發表虛擬

資產在港發展政策宣言，預計未來將推出多個試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益。港府

現時就虛擬資產市場展開研究，並非壞事，而提供多元產品也是國際金融中心必備條件，但要避

免「為做而做」，需掌握監管尺度，避免監管太嚴，則少人參與，太寬又問題叢生。

因應香港虛擬資產行業和生態圈發展蓬勃，港府將加強監管並就散戶可買賣虛擬資產的適當

程度，展開公眾諮詢。在發展新市場時，監管當局的立場一向是先讓專業投資者參與買賣，下一

步才是散戶投資者。虛擬資產價格經常大上大落，散戶必須了解所投資產品的風險，故港府需加

強教育、宣傳，提高透明度。當局將虛擬資產納入政府監管範圍，有助保障投資者，估計設計簡

單之產品，易於普及，將較受歡迎。

政府預計未來會推出多個試驗計劃，其中，數碼港元被視作銜接法定貨幣與虛擬資產之間的

骨幹和支柱，對於有人批評試驗計劃未能落實至普羅大眾，以輔助實體經濟。我認為，由於香港

太方便，數碼港元暫時難以普及，亦未可取代八達通等工具，市場發展，仍要一定過程。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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