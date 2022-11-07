《美元走勢－羅明立》提防美元短期進一步調整的可能

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒３０ １４７﹒３７ １４６﹒７０

歐元╱美元 ０﹒９９４４ ０﹒９９５６ ０﹒９９１８

英鎊╱美元 １﹒１３２０ １﹒１３５０ １﹒１３０６

美元╱瑞郎 ０﹒９９５７ ０﹒９９７８ ０﹒９９４４

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４８８

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《美元走勢》上周五（４日）美國公布１０月非農職位增加２６﹒１萬，增幅高於預期的

２０萬，平均時薪按年增長由５％回落至４﹒７％，符合預期，但失業率則由３﹒５％升上

３﹒７％，而勞動參與率亦有所下降，反映就業市場確實有放緩的跡象。數據公布後，波士頓聯

儲主席柯林斯指，仍然支持加息以壓抑通脹，但未來的加息或可低於最近幾個月幅度，芝加哥聯

儲銀行行長埃文斯亦表示是時候考慮轉為小幅加息。反映局方的態度可能會有所調整。美匯指數

在就業數據發表後跌２００點，非美貨幣全面回升。

上周聯儲局議息後釋出未來可能放慢加息步伐的訊號，美元衝高後便回落，而就業數據好壞

參半的情況下，美元又急跌，市場對美元的不利消息反應開始比較敏感，要提防美元短期進一步

調整的可能。歐元曾經反彈至０﹒９９６０附近，１００天線在１﹒００３０，應有阻力，不宜

高追但可考慮在０﹒９８５０－０﹒９８８０附近買入，短線可能先在０﹒９８╱１﹒００之間

整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８８０ １﹒００００ ０﹒９８３０

美元兌日圓 買入日圓 １４７﹒３５ １４６﹒００ １４７﹒６５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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