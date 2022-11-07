《再戰明天》美國舉行參眾兩院選舉，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社７日專訊》美國舉行參眾兩院選舉，及歐元區公布零售銷售，料為周二（８
日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，美國舉行眾議院和參議院選舉，歐洲經濟暨財政事務理事會會議舉
行，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。周二本港時間３：１５ｐｍ，德國央行總裁納
格爾、歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在一場會議上講話。５：００ｐｍ，英倫銀行首席經
濟學家皮爾參加瑞銀主辦的「全球貨幣政策挑戰」的研討會。
＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，日本公布同時及領先指標＊
數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１０月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間
１：００ｐｍ，日本公布９月同時指標，料由１０１﹒８降至１０１﹒１；９月領先指標料由
１０１﹒３降至９７﹒８。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布９月零售銷售，年率跌幅料由
２％收窄至１﹒１％，月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒４％。
在本港，明日公布業績的公司有：津上機床（０１６５１）、東方匯財證券－新
（０８００１）、捷利交易寶（０８０１７）、薈萃國際（控股）（０８０４１）、僑洋國際控
股（０８０７０）、興業新材料（０８０７３）、新維國際控股（０８０８６）、北大青鳥環宇
（０８０９５）、智易控股（０８１００）、百能國際能源（０８１３２）、人和科技
（０８１４０）、駿傑集團控股（０８１８８）、神通機器人教育（０８２０６）等。（ｗａ）
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